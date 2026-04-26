غوف تتجاوز وعكة صحية وتتأهل لثمن نهائي بطولة مدريد للتنس

تأهلت الأميركية كوكو غوف إلى دور الـ16 من بطولة مدريد المفتوحة لكرة المضرب (تنس) للأساتذة (فئة 1000 نقطة)، بعد فوز صعب ومثير على الرومانية سورانا كيرستيا بنتيجة 4-6 و7-5 و6-1، في مباراة استمرت ساعتين و21 دقيقة، اليوم الأحد.

وشهدت المواجهة لحظات مقلقة بعدما تعرضت غوف لوعكة صحية تسببت في قيء خلال المجموعة الثانية عند التعادل 4-4، ما استدعى تدخل الطاقم الطبي لفحص حالتها في ظل ارتفاع درجات الحرارة بالعاصمة الإسبانية.

وعلى الرغم من خسارتها المجموعة الأولى وتراجعها بدنياً، عادت المصنفة الثالثة عالمياً بقوة، ونجحت في قلب النتيجة عبر حسم المجموعة الثانية ثم فرض سيطرتها الكاملة في الثالثة، لتضرب موعداً مع التشيكية ليندا نوسكوفا في الدور المقبل.

وتأتي هذه التطورات وسط تقارير عن انتشار فيروس بين عدد من اللاعبين في البطولة، وهو ما أدى إلى انسحاب المصنفة الرابعة عالمياً البولندية إيغا شفيونتيك أمس.

وتسعى غوف لمواصلة مشوارها في مدريد، في إطار تحضيراتها للدفاع عن لقبها في بطولة فرنسا المفتوحة، أملاً في تكرار إنجاز بلوغ النهائي الذي حققته في نسخة 2025.