قلق في منتخب مصر بعد إصابة محمد صلاح مع ليفربول

تحرّك الجهاز الفني لمنتخب مصر سريعًا للاطمئنان على حالة قائده محمد صلاح، عقب الإصابة التي تعرّض لها خلال مشاركته مع ليفربول أمام كريستال بالاس، وسط مخاوف من تأثيرها على مشاركاته المقبلة مع "الفراعنة" والاستحقاقات الدولية القادمة.

سارع الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، إلى التواصل مع قائد الفريق محمد صلاح للاطمئنان على حالته الصحية، عقب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة ليفربول أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت هذه الخطوة في ظل مخاوف من طبيعة الإصابة، بعدما اضطر صلاح لمغادرة الملعب في الدقيقة 59 متأثراً بشد في العضلة الخلفية اليسرى.

وأكد حسام حسن خلال الاتصال أهمية اللاعب بالنسبة للمنتخب، متمنياً له التعافي السريع والعودة لقيادة "الفراعنة" في الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها كأس العالم 2026.

في المقابل، زاد مدرب ليفربول آرني سلوت من حالة الغموض، مشيراً إلى أن خروج صلاح بهذه الطريقة لا يحمل مؤشرات مطمئنة، وقد يعني نهاية موسمه مبكراً، خاصة مع تبقي عدد محدود من المباريات.

ورغم ذلك، أعرب المدرب الهولندي عن أمله في أن تساعد جاهزية صلاح البدنية العالية واحترافيته على تقليص فترة غيابه، بانتظار نتائج الفحوصات الطبية التي ستحدد موقفه النهائي من العودة قبل نهاية الموسم أو الانضمام لمعسكرات المنتخب القادمة.