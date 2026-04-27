بايرن ميونخ يدرس تمديد عقد هاري كين ويؤكد تمسكه بأوليسيه

كشف كارل هاينز رومينيغه، عضو المجلس الاستشاري لنادي بايرن ميونخ، أن إدارة النادي تستعد لفتح باب المفاوضات مع المهاجم الإنجليزي هاري كين من أجل تمديد عقده بعد نهاية الموسم الحالي، مؤكداً في الوقت نفسه أن الجناح الفرنسي ميكايل أوليسيه خارج قائمة اللاعبين المعروضين للبيع.

وجاءت تصريحات رومينيغه، الرئيس التنفيذي السابق للنادي البافاري، لبوابة "تي أونلاين" على هامش مواجهة الذهاب في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان، حيث أوضح أن أولوية النادي في المرحلة المقبلة تتمثل في الإبقاء على كين لفترة أطول.

وكان كين قد انضم إلى بايرن ميونخ عام 2023 قادماً من توتنهام في صفقة ضخمة بلغت نحو 100 مليون يورو، ونجح منذ ذلك الحين في تسجيل 138 هدفاً خلال 141 مباراة، فيما يمتد عقده الحالي حتى عام 2027.

ووصف رومينيغه التعاقد مع قائد المنتخب الإنجليزي بأنه "خطوة مفصلية في تاريخ النادي"، مشيراً إلى أن اللاعب أظهر التزاماً كبيراً برغبته في الاستمرار داخل الفريق، رغم امتلاكه في السابق شرطاً جزائياً لم يتم تفعيله.

وأضاف أن كين تطور بشكل لافت تحت قيادة المدرب فينسنت كومباني، حيث لم يعد يقتصر دوره على إنهاء الهجمات فقط، بل أصبح يساهم في صناعة اللعب والتراجع إلى وسط الملعب، وهو ما اعتبره عنصرًا أساسياً في أسلوب بايرن الحديث.

وفي سياق آخر، شدد رومينيغه على أهمية أوليسيه، الذي انضم للفريق في 2024 قادماً من كريستال بالاس، وقدم مستويات مميزة ساهم خلالها في تسجيل 39 هدفاً وصناعة 45 تمريرة حاسمة.

ورغم اهتمام أندية أوروبية كبرى بضم اللاعب، أكد المسؤول البافاري أن أوليسيه "ليس مطروحاً للبيع"، مشيراً إلى سياسة النادي الثابتة بعدم التفريط في اللاعبين المؤثرين لأسباب رياضية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هذه السياسة لا تزال قائمة، قائلاً إن "لا سعر يمكن أن يدفعنا للتفكير في التخلي عن لاعب بحجم أوليسيه".