عودة رابترز ووهج ويمبانياما يشعلان الأدوار الإقصائية في دوري كرة السلة الأميركي

فرض تورونتو رابترز التعادل 2-2 في سلسلة الدور الأول من الأدوار الإقصائية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بعد فوزه المثير على كليفلاند كافالييرز 93-89، فيما واصل سان أنطونيو سبيرز تقدمه نحو التأهل بفوز مهم على بورتلاند 114-103.

عاد فريق تورونتو رابترز بقوة إلى سلسلة الدور الأول من الأدوار الإقصائية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "ان بي ايه"، بعدما أدرك التعادل 2-2 أمام كليفلاند كافالييرز إثر فوزه المثير 93-89، في مباراة حسمها في اللحظات الأخيرة بفضل رميات حرة حاسمة من سكوتي بارنز، الذي أنهى اللقاء بـ23 نقطة إلى جانب 9 متابعات و6 تمريرات حاسمة، فجر اليوم الاثنين.

كما ساهم كل من براندون إنغرام بـ23 نقطة، وأر غي باريت بـ18 نقطة، بينما واصل كولين موراي بويلز تألقه مع 15 نقطة و10 متابعات. في المقابل، لم تكن 20 نقطة من دونوفان ميتشل كافية لتجنب الخسارة، رغم محاولته المتأخرة في الربع الأخير.

وفي مواجهة أخرى، واصل سان أنطونيو سبيرز تقدمه في السلسلة على بورتلاند ترايل بليزرز (3-1)، بعدما فاز 114-103 في مباراة شهدت عودة قوية للنجم فيكتور ويمبانياما عقب تعافيه من بروتوكول الارتجاج، حيث سجل 27 نقطة و11 متابعة. كما أضاف دي آرون فوكس 28 نقطة، في لقاء قلب فيه سبيرز تأخره بفارق 17 نقطة قبل أن يحسم المواجهة في الربع الأخير. وسجل ديني أفديا 26 نقطة لبليزرز دون أن يمنع الخسارة.

وفي المنطقة الشرقية، فرض بوسطن سيلتيكس سيطرته الكاملة على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز بفوز كبير 128-96، ليتقدم 3-1 في السلسلة. وبرز بايتون بريتشارد بـ32 نقطة، وجايسون تيتوم بـ30 نقطة مع 11 تمريرة حاسمة، بينما أضاف غايلين براون 20 نقطة. أما غويل إمبيد، فعاد من الإصابة وسجل 26 نقطة، لكنها لم تكن كافية أمام التفوق الكاسح لبوسطن، الذي سجل 24 ثلاثية في اللقاء.

وفي الغرب، نجح هيوستن روكتس في تفادي الإقصاء بعدما تغلب على لوس أنجليس ليكرز 115-96، ليقلص الفارق إلى 1-3. وقدم الفريق أداءً جماعياً متوازناً، حيث سجل جميع اللاعبين الأساسيين 16 نقطة على الأقل، يتقدمهم أمين تومبسون بـ23 نقطة، وطارق إيسون بـ20 نقطة، في ظل غياب كيفن دورانت للإصابة.

وعلى الجانب الآخر، اكتفى ليبرون جيمس بـ10 نقاط في مباراة باهتة لليكرز، بينما سجل دياندري آيتون 19 نقطة و10 متابعات قبل طرده في الربع الثالث.

وتتجه جميع السلاسل الآن إلى مباريات حاسمة جديدة ستقام خلال الأيام المقبلة، وسط اشتداد المنافسة في الأدوار الإقصائية.