فياريال على أعتاب الأبطال… انتصار يقربه خطوة أخيرة من الحلم الأوروبي

اقترب فياريال كثيرًا من حجز مقعده في دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه الثمين على سيلتا فيغو بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الدوري الإسباني، ليصبح بحاجة إلى نقطة واحدة فقط من مبارياته المتبقية لتأكيد التأهل رسميًا.

غيرارد مورينو يحتفل بهدفه الافتتاحي لفريق فياريال من ركلة جزاء أمام سيلتا فيغو، مساء أمس (Getty Images)

حسم فياريال بشكل شبه نهائي تأهله إلى دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل، عقب فوزه المهم على ضيفه سيلتا فيغو بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الأحد ضمن الجولة 32 من الدوري الإسباني.

ودخل أصحاب الأرض المباراة بقوة، حيث افتتح غيرارد مورينو التسجيل مبكرًا من ركلة جزاء بعد دقيقتين فقط، قبل أن يعزز نيكولا بيبي النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 29، مواصلًا مستواه اللافت بعدما سجل 5 أهداف في آخر 8 مباريات.

في المقابل، تمكن بورخا إيغليسياس من تقليص الفارق لصالح سيلتا فيغو عبر ركلة جزاء في الدقيقة 73، لكن ذلك لم يكن كافيًا لتفادي الخسارة.

وبهذا الانتصار، رفع فياريال رصيده إلى 65 نقطة في المركز الثالث، ليصبح بحاجة إلى نقطة واحدة فقط من مبارياته الخمس المتبقية لضمان التأهل رسميًا إلى دوري الأبطال للموسم الثاني تواليًا، والسادس في تاريخه.

في المقابل، واصل سيلتا فيغو نتائجه السلبية بخسارته الثالثة على التوالي، ليتجمد رصيده عند 44 نقطة في المركز السابع، متأخرًا بفارق الأهداف عن خيتافي صاحب المركز السادس.

ومن المقرر أن يلتقي فياريال في الجولة المقبلة مع ليفانتي، بينما يستضيف سيلتا فيجو فريق إلتشي.