قمة بلا أهداف بين ميلان ويوفنتوس تُبقي صراع الأبطال مشتعلاً

حسم التعادل السلبي مواجهة القمة بين ميلان وضيفه يوفنتوس في الجولة 34 من الدوري الإيطالي، ليكتفي الفريقان بنقطة أبقت صراعهما قائمًا على مراكز التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

صراع على الكرة بين البرازيلي بريمر مدافع يوفنتوس والفرنسي أدريان رابيو لاعب وسط ميلان في المباراة، مساء أمس (Getty Images)

انتهت قمة الجولة 34 من الدوري الإيطالي بين ميلان وضيفه يوفنتوس بالتعادل السلبي، مساء أمس الأحد، في مواجهة حذرة عكست حسابات الفريقين في سباق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ورفع ميلان رصيده إلى 67 نقطة في المركز الثالث، مقلصًا الفارق إلى نقطتين خلف نابولي الوصيف، فيما يتصدر إنتر ميلان الترتيب بفارق مريح.

بالمقابل، بقي يوفنتوس في المركز الرابع برصيد قريب من ملاحقيه، مع استمرار الضغط من كومو صاحب المركز الخامس وروما صاحب المركز السادس.

المباراة اتسمت بالتحفظ الدفاعي، حيث فشل هجوم ميلان بقيادة رافائيل لياو وكريستيان بولسيتش في اختراق دفاع يوفنتوس المنظم، في حين لم ينجح ثلاثي هجوم الضيوف بقيادة جوناثان ديفيد في تهديد مرمى مايك ماينان بشكل فعّال.

وألغى الحكم هدفًا ليوفنتوس في الشوط الأول بداعي التسلل، قبل أن تمر بقية دقائق اللقاء دون فرص حقيقية، ليخرج الفريقان بنقطة أبقت حسابات التأهل مفتوحة في الجولات الأخيرة.