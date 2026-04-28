كاريك: مانشستر يونايتد يطمح لأكثر من التأهل الأوروبي قبل مواجهة ليفربول

يقترب مانشستر يونايتد من ضمان مقعده في دوري أبطال أوروبا، إذ يحتاج إلى نقطتين فقط من مبارياته المتبقية في الدوري الإنجليزي الممتاز. ويأتي ذلك قبل مواجهته المرتقبة أمام ليفربول.

سيسكو، لاعب مانشستر يونايتد، يحتفل بتسجيل الهدف الثاني برفقة شو، في المباراة أمام برينتفورد، مساء أمس(Getty Images)

يواصل مانشستر يونايتد سعيه لتأمين مقعد في دوري أبطال أوروبا، عندما يحل ضيفًا على غريمه التقليدي ليفربول في الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويكفي الفريق نقطتان فقط من مبارياته الأربع المتبقية لضمان إنهاء الموسم ضمن المراكز الخمسة الأولى، مستفيدًا من المقعد الإضافي الذي حصلت عليه الأندية الإنجليزية بفضل نتائجها القارية هذا الموسم.

وجاءت دفعة معنوية قوية ليونايتد بعد فوزه على برينتفورد بنتيجة 2-1 في الجولة 34، ليرفع رصيده إلى 61 نقطة في المركز الثالث، متقدمًا بفارق مريح عن ملاحقيه.

من جانبه، أكد المدرب مايكل كاريك أن هدف التأهل القاري لا يمثل نهاية طموحات الفريق، مشددًا على أن اللاعبين يتطلعون لإنهاء الموسم بأفضل مركز ممكن. وأوضح أن الفريق مرّ بفترات بدا فيها التأهل بعيدًا، لكنه بات الآن في موقع قوي، مع الإصرار على تحقيق المزيد قبل ختام المنافسات.