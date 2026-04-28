نيوكاسل يدرس بيع ويسا في صيف التغييرات

أفادت تقارير صحفية أن نادي نيوكاسل يونايتد يعتزم دراسة بيع مهاجمه يوان ويسا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد موسم لم يرقَ للتوقعات بسبب الإصابات وتراجع الأداء.

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن نادي نيوكاسل يونايتد بات منفتحًا على فكرة بيع مهاجمه الكونغولي الديمقراطي يوان ويسا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في خطوة قد تعكس توجّهًا لإعادة ترتيب صفوف الفريق.

وكان ويسا قد انضم إلى النادي الإنجليزي العام الماضي مقابل 55 مليون جنيه إسترليني قادمًا من برينتفورد، وسط توقعات كبيرة بعد منحه القميص رقم 9 الشهير الذي ارتبط بأساطير النادي مثل آلان شيرر. غير أن مسيرته في ملعب سانت جيمس بارك لم تسر كما كان مأمولًا.

وعانى اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا من بداية متعثرة بسبب إصابة في الركبة تعرض لها أثناء مشاركته الدولية، ما أدى إلى تأخر ظهوره الرسمي حتى ديسمبر الماضي. ومنذ ذلك الحين، لم ينجح في فرض نفسه، إذ شارك في 24 مباراة فقط وسجل ثلاثة أهداف، بينما اكتفى بدور البديل في معظم المواجهات.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "ذا أثليتيك"، فإن إدارة نيوكاسل تدرس بجدية التخلي عن اللاعب، رغم حداثة التعاقد معه، وحتى لو كلف ذلك خسائر مالية ملحوظة، في ظل سعي النادي للامتثال للوائح المالية وإعادة بناء الفريق بعد موسم مخيب.

ويأتي هذا التوجه في وقت يحتل فيه نيوكاسل مركزًا متأخرًا في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، مع غياب متوقع عن المنافسات الأوروبية، ما يزيد من الضغوط لإجراء تغييرات جوهرية خلال الصيف.

من جانبه، أقر المدرب إيدي هاو بصعوبة موسم ويسا الأول مع الفريق، مشيرًا إلى أن الإصابات المتكررة أعاقت انسجامه وتطوره، رغم إيمانه بقدرات اللاعب الفنية.

وقال هاو: "واجه ويسا تحديات كبيرة بعد عودته من الإصابة، ولم يتمكن من خوض فترة إعداد متكاملة، ما جعل مستواه متذبذبًا". وأضاف: "ما زلت أؤمن بموهبته، لكن الفترة المقبلة ستحدد مستقبله بشكل أوضح".

ورغم تمسك ويسا بالبقاء والقتال على مكانه في التشكيلة الأساسية، تشير المؤشرات إلى أن مستقبله مع نيوكاسل قد يكون على المحك مع اقتراب سوق الانتقالات الصيفية.