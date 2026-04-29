مواجهة "ملحمية": سان جرمان يهزم بايرن 5-4 في ذهاب نصف نهائي الأبطال

مواجهة هجومية مفتوحة بين سان جرمان وبايرن ميونيخ تنتهي بفوز الفريق الفرنسي 5-4 في ذهاب نصف النهائي، بعد تبادل الأهداف وتقلب النتيجة حتى اللحظات الأخيرة، مع تألق كفاراتسخيليا وديمبيليه، ليبقى الحسم مؤجلًا إلى الإياب في ميونيخ.

تغلب باريس سان جرمان الفرنسي، حامل اللقب، على ضيفه بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة 5-4، مساء الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، في مباراة هجومية مفتوحة بقيت فيها كل الاحتمالات قائمة قبل لقاء الإياب.

وحسم سان جرمان المواجهة بصعوبة، مستفيدًا من ثنائيتين لكل من الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا (24 و56) وعثمان ديمبيليه (45+5 و58)، فيما أضاف البرتغالي جواو نيفيش الهدف الثالث (33).

في المقابل، سجل أهداف بايرن كل من الإنجليزي هاري كاين من ركلة جزاء (17)، والفرنسي ميكايل أوليسيه (41)، ومواطنه دايو أوباميكانو (65)، والكولومبي لويس دياس (68).

ويستضيف ملعب "أليانتس أرينا" مباراة الإياب الحاسمة، الأربعاء المقبل، وسط ترقب لمواجهة مفتوحة بعد نتيجة الذهاب.

وشهدت المباراة مشاركة التشكيلة الأساسية لبايرن بعد أن أراح مدربه البلجيكي فنسان كومباني ثمانية لاعبين في الجولة الأخيرة من الدوري الألماني، الذي حسم لقبه، فيما تابع اللقاء من المدرجات بسبب الإيقاف، في حين خاض الكندي ألفونسو ديفيس أول مشاركة أساسية له في دوري الأبطال هذا الموسم بعد تعافيه من الإصابة.

من جهته، أعاد مدرب سان جرمان، الإسباني لويس إنريكي، الجورجي كفاراتسخيليا إلى التشكيلة الأساسية بعد إراحته في المباراة الأخيرة أمام أنجيه في الدوري الفرنسي.

وبدأ بايرن المباراة بقوة، ونجح في افتتاح التسجيل عبر كاين من ركلة جزاء إثر عرقلة من ويليان باتشو على دياس (17)، وكاد يضيف الهدف الثاني سريعًا لكن الحارس الروسي ماتفي سافونوف تصدى لانفراد أوليسيه (19).

ورد سان جرمان سريعًا، إذ أدرك كفاراتسخيليا التعادل بعد مجهود فردي مميز وتسديدة مقوسة داخل الشباك (24)، قبل أن يمنح نيفيش التقدم لأصحاب الأرض برأسية إثر ركلة ركنية نفذها ديمبيليه (33).

وعادل أوليسيه النتيجة لبايرن بتسديدة قوية من خارج المنطقة (41)، قبل أن يعود ديمبيليه ويسجل هدف التقدم لسان جرمان من ركلة جزاء بعد العودة إلى تقنية الفيديو إثر لمسة يد على ديفيس (45+5).

ومع انطلاق الشوط الثاني، وسّع سان جرمان الفارق عبر كفاراتسخيليا بعد هجمة جماعية منسقة (56)، قبل أن يعزز ديمبيليه النتيجة بهدف خامس إثر تسديدة ارتدت من القائم إلى داخل المرمى (58).

وقلّص بايرن الفارق عبر أوباميكانو برأسية إثر ركلة حرة نفذها يوزوا كيميش (65)، ثم أعاد دياس المباراة إلى نقطة الاشتعال بهدف رابع بعد مراوغته ماركينيوس وتسديدة مقوسة أكدت صحتها تقنية الفيديو رغم شبهة التسلل (68).

وهدأ إيقاع اللعب في الدقائق الأخيرة رغم فرصتين بارزتين، الأولى لسان جرمان عبر البديل سيني مايولو الذي ارتدت تسديدته من القائم (87)، والثانية لبايرن عبر رأسية كيميش التي أبعدها باتشو من على خط المرمى (90+4).