إصابة شوفالييه لا تهدد حلم المونديال

تعرّض لوكا شوفالييه لإصابة عضلية خفيفة ستُبعده عن باريس سان جرمان لفترة قصيرة، دون أن تُلقي بظلالها على فرص مشاركته مع منتخب فرنسا في كأس العالم المرتقب، وسط توقعات بعودته خلال أسابيع قليلة.

تلقى باريس سان جرمان ضربة خفيفة بعد تعرض حارسه لوكا شوفالييه لإصابة في الفخذ الأيمن خلال التدريبات، إلا أن المؤشرات الطبية تقلل من خطورتها، إذ يُتوقع غيابه لفترة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع كحد أقصى.

وبحسب مصدر مطلع، فإن الإصابة لن تؤثر على حظوظ شوفالييه في التواجد ضمن قائمة منتخب فرنسا في نهائيات كأس العالم المقررة هذا الصيف، حيث يبقى ضمن الخيارات المطروحة لدى المدرب ديدييه ديشان.

وكان الحارس قد فقد مركزه الأساسي مؤخرًا في تشكيلة الفريق الباريسي بقيادة لويس إنريكي، لكنه لا يزال حاضرًا في حسابات المنتخب، إلى جانب أسماء مثل مايك مينيان وبريس سامبا، مع ترقب إعلان القائمة النهائية منتصف أيار/ مايو.