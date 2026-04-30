ماينو يحسم الجدل ويجدد ولاءه لمانشستر يونايتد حتى 2031

وقّع لاعب الوسط الشاب كوبي ماينو عقدًا جديدًا مع مانشستر يونايتد يمتد حتى عام 2031، منهياً بذلك فترة طويلة من الجدل حول مستقبله مع الفريق.

ويُعد ماينو، البالغ من العمر 21 عامًا، أحد أبرز خريجي أكاديمية النادي منذ انضمامه إليها عام 2014، حيث شارك في 98 مباراة مع الفريق الأول. وكان له دور لافت في تتويج يونايتد بكأس إنجلترا عام 2024 بعد تسجيله هدف الفوز في النهائي أمام مانشستر سيتي بنتيجة 2-1، وهو ما ساهم في تثبيت مكانه ضمن صفوف المنتخب الإنجليزي خلال بطولة أوروبا في صيف العام ذاته.

وفي تعليقه على تجديد العقد، أكد ماينو أن مانشستر يونايتد يمثل أكثر من مجرد نادٍ بالنسبة له، مشيرًا إلى ارتباطه العائلي والعاطفي العميق به، وإلى اعتزازه بتحمل مسؤولية تمثيل الفريق.

من جانبه، أثنى مدير كرة القدم في النادي جايسون ويلكوكس على قدرات اللاعب، واصفًا إياه بأنه من أكثر المواهب الشابة فطرية في كرة القدم العالمية، ومشيدًا بأخلاقه واحترافيته، معتبرًا أنه نموذج يُحتذى به داخل منظومة النادي.

ويعكس هذا التمديد ثقة إدارة مانشستر يونايتد في تطور ماينو، ودوره المستقبلي كأحد الركائز الأساسية في مشروع الفريق للمنافسة على الألقاب الكبرى.