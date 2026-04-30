"فيفا": إيران ستشارك في كأس العالم وستلعب في الولايات المتحدة

أكدت "فيفا" مشاركة منتخب إيران في نهائيات كأس العالم واللعب في الولايات المتحدة الأميركية، بعدما كانت قد اكتنفت مشاركتها الغموض منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية - الأميركية في 28 شباط/ فبراير.

لاعبون إيرانيون بعد الفوز بإحدى المباريات في تصفيات مونديال 2026، آذار/ مارس 2025 (Gettyimages)

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، الخميس، أن إيران ستشارك في مونديال 2026، وذلك خلال كلمته أمام كونغرس الهيئة العالمية لكرة القدم المنعقد في فانكوفر.

وقال إنفانتينو في مستهل خطابه أمام المندوبين "دعوني أبدأ من البداية، مؤكدا فورا وبشكل واضح أن إيران ستشارك بالطبع في كأس العالم 2026"،

وأضاف "وبالطبع، ستلعب إيران في الولايات المتحدة" التي تستضيف النهائيات بالشراكة مع كندا والمكسيك.

وألغى الوفد الإيراني، الأربعاء، مشاركته في كونغرس "فيفا"، مبررا ذلك بما وصفه بـ"سلوك مهين" من شرطة الهجرة عند وصوله إلى مطار تورونتو، بحسب وسائل إعلام إيرانية.

وكانت مشاركة إيران في نسخة هذا العام من البطولة قد اكتنفتها حالة من الغموض منذ اندلاع الحرب الأميركية - الإسرائيلية في شباط/ فبراير عقب ضربات نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل.

وكان مسؤولون إيرانيون قد طرحوا فكرة نقل مباريات "تيم ميلي" في دور المجموعات من الولايات المتحدة إلى المكسيك، غير أن إنفانتينو رفض هذا المقترح في وقت سابق.

وفي تطور إضافي الأسبوع الماضي، أفادت تقارير بأن المبعوث الأميركي الخاص باولو زامبولي طرح فكرة مشاركة إيطاليا بدلا من إيران في كأس العالم.

إلا أن الحكومة الأميركية سارعت لاحقا إلى النأي بنفسها عن هذا الطرح، حيث قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن لاعبي كرة القدم الإيرانيين سيكونون موضع ترحيب.

وبحسب البرنامج الرسمي، من المقرر أن تخوض إيران مبارياتها الثلاث في المجموعة السابعة على الأراضي الأميركية: في لوس أنجليس ضد نيوزيلندا (15 حزيران/ يونيو) وبلجيكا (21 حزيران/ يونيو)، ثم في سياتل ضد مصر (26 حزيران/ يونيو).

ومن المفترض أن يقيم المنتخب معسكره خلال البطولة في مدينة توكسون بولاية أريزونا.