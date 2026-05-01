مدرب إسبانيا يفتح الباب أمام استخدام لامين جمال كورقة بديلة في المونديال

ألمح لويس دي لا فوينتي، مدرب منتخب إسبانيا، إلى إمكانية الاعتماد على لامين جمال كخيار مؤثر من على دكة البدلاء خلال نهائيات كأس العالم، مونديال 2026.

ويغيب نجم برشلونة الشاب حاليًا عن الملاعب حتى نهاية الموسم المحلي بسبب إصابة في عضلة الفخذ، ما يضع علامات استفهام حول جاهزيته البدنية مع انطلاق المونديال الذي تستضيفه أميركا الشمالية.

وعلى الرغم من التوقعات بإمكانية تعافيه في الوقت المناسب، فإن الجهاز الفني للمنتخب الإسباني يتعامل بحذر مع ملف مشاركته، وسط مخاوف من التسرع في الدفع به أساسيًا بعد العودة من الإصابة.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن دي لا فوينتي أشار خلال فعالية أخيرة إلى أن جمال (18 عامًا) قد يكون أكثر فاعلية في أدوار محدودة خلال المباريات، بدلًا من الاعتماد عليه في الدقائق الكاملة مع بداية البطولة.

وتذهب التقديرات إلى إمكانية توظيف اللاعب تدريجيًا خلال دور المجموعات، على أن يُترك خيار الدفع به أساسيًا في الأدوار الإقصائية في حال اكتمال جاهزيته.

وأكد مدرب "لاروخا" في أكثر من مناسبة قناعته بأن اللاعبين غير المكتملين بدنيًا يمكن أن يصنعوا الفارق في فترات قصيرة من المباراة، مستشهدًا بتجارب سابقة كان أبرزها دور داني أولمو في بطولات كبرى.

وقال دي لا فوينتي: "نناقش كل السيناريوهات. سواء كنا متقدمين أو متأخرين، أو حتى في ظروف خاصة داخل المباراة، هناك لاعبون قادرون على تقديم 20 دقيقة مؤثرة، وهذا يساوي الكثير. أولمو كان مثالًا واضحًا، فقد وصل وهو يعاني من إصابة لكنه كان حاسمًا في بطولة أوروبا".