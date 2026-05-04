انتكاسة جديدة لميندي تبعده عن ريال مدريد لعدة أشهر

تعرّض الفرنسي فيرلان ميندي مدافع ريال مدريد الإسباني مجددا لإصابة في الفخذ الأيمن وفقا لما أكدّه "النادي الملكي"، ذلك بعدما عانى من سلسلة إصابات خلال المواسم الثلاثة الماضية، في حين رجحت تقارير صحافية إسبانية غيابه لعدة أشهر.

وكان ميندي قد غادر مباراة فريقه أمام إسبانيول الأحد، بعد 14 دقيقة فقط من انطلاقها، إثر تعرضه لإصابة جديدة في "وتر العضلة المستقيمة الفخذية للساق اليمنى"، وهي الجزء الأمامي من عضلة الفخذ الرباعية، وفقا لبيان النادي الذي لم يحدد مدة غيابه.

وأفادت الصحافة الإسبانية بأن الظهير الأيسر، البالغ 30 عاما، قد يخضع لعملية جراحية جديدة خلال الساعات المقبلة، ما قد يبعده عن الملاعب لعدة أشهر.

وكان اللاعب قد استعاد أخيرا مكانه أساسيا في الجهة اليسرى، لا سيما خلال إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ الألماني، بعد فترة طويلة من المعاناة مع الإصابات.

وتُعد هذه الإصابة الرقم 16 لميندي منذ انضمامه إلى الـ"ميرينغي" في عام 2019، بحسب وسائل إعلام إسبانية.

ويمتلك ميندي 10 مباريات دولية مع المنتخب الفرنسي، كانت آخرها في حزيران/ يونيو 2024 أمام كندا في بوردو والتي انتهت بالتعادل السلبي.