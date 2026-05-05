اهتمام فرنسي متزايد بموهبة جزائرية في فينورد

دخل اللاعب الجزائري أنيس حاج موسى دائرة اهتمام ناديي مارسيليا وليل الفرنسيين، مع سعيهما لتعزيز الخط الهجومي خلال فترة الانتقالات المقبلة، بعد تألقه اللافت مع فينورد الهولندي لكرة القدم هذا الموسم.

وبحسب تقارير إعلامية، يرى الناديان في الجناح الجزائري خيارا مثاليا لدعم الأطراف، رغم أن القيمة المالية التي حددها فينورد، والمقدرة بنحو 30 مليون يورو، قد تعقّد المفاوضات، خاصة بالنسبة لمارسيليا الذي يعاني من قيود مالية.

ويقدم موسى موسما مميزا، إذ سجل وصنع عددا مهما من الأهداف، إلى جانب تميزه في المراوغات، ما جعله محط أنظار عدة أندية أوروبية، في وقت يواصل فيه تثبيت حضوره مع المنتخب الجزائري.