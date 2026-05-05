برشلونة وبايرن يتنافسان على غوردون

يتجه الصراع في سوق الانتقالات الصيفية نحو التصعيد، مع دخول برشلونة وبايرن ميونخ في منافسة قوية لضم جناح نيوكاسل يونايتد، أنتوني غوردون.

دخل ناديا برشلونة وبايرن ميونخ في منافسة مباشرة للتعاقد مع جناح نيوكاسل يونايتد، أنتوني غوردون، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بحسب ما أوردته تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء.

ويبرز غوردون، البالغ من العمر 25 عامًا، كأحد أبرز الأسماء المرشحة لمغادرة نيوكاسل هذا الصيف، في ظل اهتمام متزايد من أندية الصفوة في أوروبا، بعد المستويات اللافتة التي قدمها هذا الموسم، خصوصًا في منافسات دوري أبطال أوروبا.

وأفادت إذاعة "راك 1" أن إدارة برشلونة، بقيادة مديرها الرياضي ديكو، تضع التعاقد مع اللاعب ضمن أولوياتها لتعزيز الخط الأمامي، مستفيدة من قدرته على شغل أكثر من مركز هجومي. ويأتي ذلك أيضًا لتخفيف الضغط عن البرازيلي رافينيا، الذي عانى من إصابات عضلية أثرت على عدد مشاركاته هذا الموسم.

في المقابل، يسعى بايرن ميونخ إلى تدعيم الجبهة اليسرى بخيار قوي، في إطار بحثه عن بديل فعال للكولومبي لويس دياز، ما يضع النادي الألماني في منافسة مباشرة مع نظيره الكتالوني.

غير أن العقبة الأبرز أمام الصفقة تتمثل في مطالب نيوكاسل المالية، إذ تشير التقديرات إلى أن النادي الإنجليزي لن يتخلى عن خدمات غوردون بأقل من 85 مليون يورو، وهو المبلغ ذاته الذي طُرح على بايرن.

ويأتي ذلك في وقت قد يجد فيه نيوكاسل نفسه مضطرًا لبيع أحد نجومه البارزين، امتثالًا لقواعد اللعب المالي النظيف، خاصة بعد الاستثمارات الكبيرة التي شهدها النادي في السنوات الأخيرة.

يُذكر أن نيوكاسل يحتل حاليًا مركزًا متأخرًا في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، ما يهدد بغيابه عن المشاركات الأوروبية الموسم المقبل، وهو ما قد ينعكس سلبًا على موارده المالية ويدفعه لإعادة ترتيب أوراقه خلال سوق الانتقالات.