تشيلسي يعيد ترتيب أوراقه الفنية وتشافي ضمن أبرز المرشحين

يواصل نادي تشيلسي تحركاته لإعادة هيكلة جهازه الفني، في ظل دراسة جدية للتعاقد مع المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني السابق لـبرشلونة، لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة بعد قرار إقالة المدرب ليام روزينيور، حيث أسندت المهمة مؤقتا إلى كالوم مكفارلين، في انتظار حسم هوية المدرب الدائم. وتسعى إدارة النادي اللندني إلى مراجعة شاملة لمسار الفريق، خاصة بعد موسم لم يلبِّ التطلعات رغم بعض النتائج الإيجابية في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وبحسب تقارير صحفية، فإن إدارة تشيلسي تركز في بحثها على مدرب قادر على مواصلة المشروع الكروي للنادي، القائم على أسلوب هجومي يعتمد على الاستحواذ، مع الحفاظ على الهوية الفنية التي تم تطويرها خلال السنوات الأخيرة، والتي تشمل مختلف الفئات العمرية وصولا إلى الفريق الأول.

ويبرز اسم تشافي كأحد الخيارات المفضلة، نظرا لتقاطع أفكاره التكتيكية مع فلسفة النادي، إضافة إلى تجربته الناجحة مع برشلونة، حيث قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري الإسباني قبل رحيله عام 2024.

وفي المقابل، لا تزال قائمة المرشحين مفتوحة، إذ تتابع إدارة النادي أسماء أخرى، من بينها تشابي ألونسو، وفرانشيسكو فاريولي، إلى جانب سيسك فابريغاس، في إطار عملية تقييم مستمرة لاختيار الأنسب لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة.