صدمة لإيران قبل مونديال 2026: إصابة خطيرة لقلي زاده تضع مشاركته على المحك

يبدو أن إصابة علي قلي زاده قد تعقّد حسابات المنتخب الإيراني قبل مونديال 2026، وربما تُبعد أحد أبرز عناصره الهجومية عن البطولة.

تلقى المنتخب الإيراني لكرة القدم ضربة مقلقة قبل انطلاق نهائيات كأس العالم 2026، بعدما تعرض جناحه علي قلي زاده لإصابة خطيرة في الركبة خلال مشاركته مع فريقه ليخ بوزنان في الدوري البولندي.

وأعلن النادي البولندي أن الفحوص الطبية كشفت عن تمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى، ما يعني انتهاء موسم اللاعب وغيابه لفترة طويلة عن الملاعب، في إصابة وقعت خلال مباراة فريقه أمام موتور لوبلين.

وأثارت اللقطة التي تعرض فيها قلي زاده للإصابة، أثناء محاولته تفادي تدخل أحد المدافعين، قلقًا واسعًا في الأوساط الرياضية الإيرانية، خصوصًا مع اقتراب موعد المونديال.

وتزداد المخاوف من عدم تمكن اللاعب من استعادة جاهزيته في الوقت المناسب، ما قد يحرمه من المشاركة في البطولة العالمية، بعدما كان حاضرًا في نسختي 2018 و2022.

ومن المنتظر أن يستهل المنتخب الإيراني مشواره في مونديال 2026 بمواجهة نيوزيلندا في 16 حزيران/ يونيو بلوس أنجليس، قبل أن يلاقي بلجيكا ثم مصر ضمن منافسات دور المجموعات.