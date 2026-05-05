مواجهة حاسمة بين بايرن وسان جيرمان على بطاقة نهائي دوري أبطال أوروبا

يستضيف بايرن ميونخ مساء الأربعاء نظيره باريس سان جيرمان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، في مواجهة مرتقبة ستحدد المتأهل إلى النهائي بعد فوز باريس في لقاء الذهاب 5-4.

منافسة بين أوليس من بايرن وكفاراتسخيليا من سان جيرمان في مباراة الذهاب، 28 نيسان 2026 (Getty Images)

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية، مساء غد الأربعاء، إلى ملعب أليانز أرينا، حيث يستضيف بايرن ميونخ نظيره باريس سان جيرمان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، في مواجهة مصيرية تُحدد المتأهل إلى النهائي بعد مباراة ذهاب تاريخية انتهت بفوز الفريق الفرنسي 5-4.

وجاءت مباراة الذهاب في باريس واحدة من أكثر مباريات الدور نصف النهائي إثارة في تاريخ البطولة، بعدما شهدت تسعة أهداف وتقلبات كبيرة في النتيجة والأداء، وسط غياب واضح للانضباط الدفاعي من الطرفين. وتمكن باريس من التقدم بفارق مريح 5-2، قبل أن يعود بايرن بقوة في الدقائق الأخيرة ويقلص الفارق إلى هدف واحد، ما أبقى حظوظه قائمة قبل لقاء الإياب.

ويخوض بايرن المواجهة تحت ضغط كبير، ليس فقط لتعويض خسارة الذهاب، بل أيضًا لاستعادة توازنه بعد تراجع نتائجه محليًا، حيث يعيش الفريق فترة من عدم الاستقرار الفني، ظهرت ملامحها في تعثره الأخير في الدوري الألماني. كما يواجه الفريق تحديًا تاريخيًا، إذ تشير الإحصاءات إلى أنه خرج من 9 من أصل 10 مواجهات سابقة في نصف النهائي الأوروبي بعد خسارة مباراة الذهاب.

في المقابل، يدخل باريس سان جيرمان اللقاء بثقة مرتفعة، مستفيدًا من تفوقه في الذهاب وسجله القوي خارج ملعبه في البطولة، حيث حقق سلسلة انتصارات لافتة في المباريات الأخيرة بعيدًا عن باريس، مع قدرة واضحة على التسجيل والحفاظ على الفعالية الهجومية.

ومع ذلك، يدرك الفريق الفرنسي أن مهمة الإياب في ميونخ لن تكون سهلة، خاصة أمام قوة بايرن على ملعبه، حيث يمتلك الفريق البافاري سجلًا قويًا في المواجهات الأوروبية على أرضه أمام باريس، إذ حقق عدة انتصارات في السنوات الأخيرة.

على مستوى التشكيلة، يراهن بايرن على جاهزية عناصره الأساسية وعلى رأسهم هاري كين ومانويل نوير وجوشوا كيميش، في محاولة لقلب النتيجة والعبور إلى النهائي، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور.

أما باريس سان جيرمان، فيدخل اللقاء مع بعض الغيابات المؤثرة أبرزها غياب الظهير أشرف حكيمي بداعي الإصابة، ما يفرض على المدرب لويس إنريكي إعادة ترتيب المنظومة الدفاعية لتعويض غيابه، مع الاعتماد على القوة الهجومية بقيادة عثمان ديمبلي ورفاقه.

وتحمل المباراة أيضًا طابعًا تاريخيًا على مستوى الأرقام، إذ يقترب الفريقان من تحطيم الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في موسم واحد بدوري الأبطال، ما يعكس القوة الهجومية الكبيرة التي تميز هذا الموسم من البطولة.

وبين رغبة بايرن في العودة التاريخية، وطموح باريس في بلوغ النهائي، تبدو المواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات، في واحدة من أكثر مباريات الموسم الأوروبي انتظارًا وإثارة.