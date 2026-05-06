أفضلية ضئيلة تُبقي أبواب التأهل مفتوحة في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي

أنظار عشاق كرة القدم، غداً الخميس، إلى مواجهتي إياب الدور نصف النهائي من الدوري الأوروبي، حيث لا تزال فرص التأهل إلى النهائي قائمة بقوة في ظل فارق الهدف الواحد الذي حسم مواجهتي الذهاب.

في القمة الإنجليزية، يستضيف أستون فيلا نظيره نوتنغهام فورست على ملعب "فيلا بارك"، بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز فورست بهدف دون رد. ويمنح هذا الانتصار الضيف أفضلية نسبية، لكنه لا يضمن التأهل في مواجهة يتوقع أن تكون مفتوحة على جميع الاحتمالات.

ويطمح نوتنغهام فورست لمواصلة مشواره نحو لقبه الأوروبي الأول في المسابقة، مستنداً إلى تاريخه القاري الحافل، بينما يسعى أستون فيلا لاستثمار عاملي الأرض والجمهور لتعويض خسارة الذهاب والعبور إلى النهائي.

في المقابل، يعوّل مدرب فيلا أوناي إيمري على خبرته الكبيرة في البطولة، حيث سبق له التتويج بها أربع مرات، في محاولة لقيادة فريقه نحو إنجاز أوروبي جديد.

وفي المواجهة الثانية، يستقبل فرايبورغ الألماني ضيفه سبورتنغ براغا، الذي حسم لقاء الذهاب لصالحه بنتيجة 2-1 بهدف قاتل في الوقت بدل الضائع. ويسعى فرايبورغ لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لقلب النتيجة وبلوغ النهائي لأول مرة في تاريخه، فيما يتطلع براغا للعودة إلى المشهد الختامي للمسابقة بعد ظهوره السابق في نهائي 2011.

ومن المقرر أن يحتضن نهائي البطولة يوم 20 أيار/ مايو الجاري في إسطنبول، في ختام مرتقب لمنافسة شهدت إثارة كبيرة حتى مراحلها الأخيرة.