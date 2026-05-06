دوري أبطال أوروبا: أرسنال يطيح بأتلتيكو مدريد ويبلغ النهائي الثاني في تاريخه

فاز أرسنال الإنجليزي على نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني بهدف مقابل لا شيء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ليبلغ نهائي البطولة الأوروبية للمرة الثانية في تاريخه ويلاقي فيه الفائز بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ.

بلغ أرسنال الإنجليزي نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بفوزه على ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني 1-0، مساء الثلاثاء، على ملعب "الإمارات" في لندن في إياب نصف النهائي.

وسجل بوكايو ساكا هدف الفوز لأرسنال الذي انتزع تعادلا ثمينا من أتلتيكو 1-1 الأربعاء الماضي ذهابا في العاصمة مدريد، وضرب موعدا في النهائي في بودابست مع الفائز من مواجهة الأربعاء بين بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي حامل اللقب (4-5 ذهابا).

وحافظ أرسنال، متصدر الدوري الممتاز قبل ثلاث مراحل من الختام، على حظوظه بتحقيق ثنائية غير مسبوقة له، بعدما بلغ نهائي المسابقة الأوروبية الأم للمرة الثانية بعد 2006 حين خسر أمام برشلونة الإسباني 1-2.

ويتقدم فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا على منافسه المباشر مانشستر سيتي، بخمس نقاط، مع مباراة أقل لفريق الإسباني بيب غوارديولا.

ووصل "المدفعجية" إلى نهائي دوري الأبطال من دون أي خسارة، إذ تأهل إلى الأدوار الإقصائية بعد تصدر دور المجموعة الموحدة حيث فاز بجميع مبارياته الثماني، ثم تعادل مع باير ليفركوزن الألماني 1-1 وفاز عليه 2-0 في ثمن النهائي، وتغلب في ربع النهائي على سبورتينغ البرتغالي 1-0 وتعادل معه 0-0.

في المقابل، خرج أتلتيكو بموسم صفريّ، بعدما خسر نهائي مسابقة الكأس المحلية أيضا في نيسان/ أبريل أمام ريال سوسييداد.

وأجرى أرتيتا تغييرات هجومية عن لقاء الذهاب، فبدأ بساكا والبلجيكي لياندرو تروسار بدلا من البرازيلي غابريال مارتينيلي ونوني مادويكي، كما أعطى مشاركة أساسية للظهير مايلز لويس-سكيلي في الوسط وإيبيريتشي إيزي في دور صانع الألعاب المتقدّم.

وكما كان متوقعا، أعاد المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني نجومه إلى التشكيلة الأساسية، بعدما أجرى العديد من التغييرات في الفوز على فالنسيا السبت ضمن الدوري، حيث أراح لاعبيه الأساسيين قبل الرحلة الحاسمة إلى شمال لندن.

ولم يختلف الحال في ملعب الإمارات عمّا كان عليه خلال الشوط الأول في ميتروبوليتانو. تناقل للكرات من دون فعالية هجومية للفريقين وسط محاولات أكثر لأصحاب الأرض لم تُثمر أي تسديدة على مرمى الحارس السلوفيني العملاق يان أوبلاك طوال 44 دقيقة.

الدقيقة عينها التي سجل فيها أرسنال هدف التقدّم ذهابا عبر السويدي فيكتور يوكيريس من ركلة جزاء، جاءت فيها التسديدة الأولى على المرمى عبر تروسار، تصدّى لها أوبلاك، لكنها تهادت أمام ساكا الذي تابعها في المرمى (44).

في الشوط الثاني، ضغط أتلتيكو بحثا عن التعادل، وكان قريبا عبر الأرجنتيني جوليانو سيميوني الذي واجه الحارس الإسباني دافيد رايا لكنه تعرّض لمضايقة من قلب الدفاع البرازيلي غابريال الذي أبعد كرته إلى ركنية (51).

وجرّب الفرنسي أنطوان غريزمان بتسديدة من داخل المنطقة تصدى لها رايا (56)، فيما أهدر يوكيريس فرصة تسجيل الثاني بتسديدة قوية علت المرمى بعد عرضية الإكوادوري بييرو هينكابييه (66).

وعلى الرغم من كل التبديلات من الفريقين في الشوط الثاني، لم يتغيّر الحال هجوميا بين فريقين كان متوقّعا أن ينتهجا أسلوبا دفاعيا كما فعلا في لقاء الذهاب أيضا، على عكس المواجهة المثيرة الأولى بين سان جيرمان وبايرن التي انتهت 5-4.