غريزمان يودّع حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا

فشل أنطوان غريزمان في قيادة أتلتيكو مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الخروج أمام أرسنال، ليغادر البطولة مجدداً دون تحقيق اللقب.

غريزمان يحيي الجماهير بعد الخسارة أمام أرسنال، مساء أمس (Getty Images)

انتهت آمال المهاجم الفرنسي لأتلتيكو مدريد الإسباني أنطوان غريزمان في معانقة لقب دوري أبطال أوروبا، بعدما فشل في قيادة أتلتيكو مدريد إلى النهائي، ليطوى بذلك فصل مؤلم جديد في مسيرته القارية قبل رحيله المرتقب هذا الصيف.

وخسر أتلتيكو مواجهته الحاسمة أمام أرسنال، الذي حجز بطاقة العبور إلى النهائي للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، مستفيداً من تفوقه في مجموع مباراتي نصف النهائي.

ورغم محاولاته المستمرة وأدائه النشط هجوماً ودفاعاً، عجز غريزمان عن تغيير مصير فريقه، ليغادر اللقاء وسط خيبة أمل كبيرة، في مشهد يعيد إلى الأذهان خسارته نهائي 2016 أمام ريال مدريد.

ويستعد المهاجم الفرنسي لمرحلة جديدة خارج أوروبا، دون أن ينجح في رفع الكأس القارية الأغلى، رغم مكانته كأحد أبرز نجوم جيله، تاركاً خلفه مسيرة حافلة لكنها تفتقد للقب دوري الأبطال.