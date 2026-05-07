إصابات النجوم تثير قلق المنتخبات قبل كأس العالم

تزايدت الإصابات بين نجوم كرة القدم قبل أسابيع قليلة من انطلاق كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ما يثير قلق المنتخبات بشأن جاهزية أبرز لاعبيها للبطولة.

كانساس سيتي تستعد لاستضافة كأس العالم 2026، مع ظهور لافتات البطولة في مطار المدينة، أمس (Getty Images)

تتزايد المخاوف في معسكرات المنتخبات قبل انطلاق كأس العالم لكرة القدم، مع استمرار موجة الإصابات التي طالت عددا من أبرز نجوم اللعبة، وذلك قبل خمسة أسابيع فقط من الحدث العالمي المرتقب في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويعاني عدد من اللاعبين الأساسيين من إصابات متفاوتة، أبرزهم الفرنسي كيليان مبابي المصاب في العضلة الخلفية، والبرازيلي إستيفاو الذي سيغيب حتى نهاية الموسم، إضافة إلى لامين يامال الذي يواصل التعافي من إصابة عضلية، وسط آمال بأن يكون جاهزا للمشاركة في المونديال.

كما تراجعت المخاوف بشأن إصابة النجم المصري محمد صلاح بعد إصابته الأخيرة، في حين تعرض الفرنسي هوجو إيكيتيكي لإصابة قوية في وتر أخيل ستبعده لفترة طويلة، ما يعني غيابه المؤكد عن البطولة.

وتتواصل قائمة الغيابات البارزة مع تأكد عدم لحاق البرازيليين رودريجو وإيدير ميليتاو بالبطولة، إضافة إلى الألماني سيرج نابري الذي تعرض لإصابة عضلية، في وقت يحيط الغموض بمستقبل بعض اللاعبين الآخرين.

وفي المقابل، يواصل لاعبون مثل الإسباني رودري التعافي وسط تفاؤل بإمكانية عودته قبل انطلاق المنافسات، رغم غيابه الطويل بسبب إصابة سابقة في الرباط الصليبي.

وتأتي هذه الإصابات في ظل انتقادات متزايدة لجدول المباريات المزدحم، حيث وصف مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا الضغط البدني على اللاعبين بأنه "حادث ينتظر الوقوع"، في ظل توسع البطولات الدولية والأوروبية في السنوات الأخيرة.