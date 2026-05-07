اعتزال مبكر لسوله بعد مسيرة حافلة مع بايرن ودورتموند

نيكلاس سوله يعلن اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم الحالي عن عمر 30 عاما بعد مسيرة حافلة مع بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند.

أعلن المدافع الألماني نيكلاس سوله، اليوم الخميس، قراره اعتزال كرة القدم نهائيا مع نهاية الموسم الحالي، واضعا حدا لمسيرته الاحترافية بعمر 30 عاما، بعد سلسلة من الإصابات التي أثرت على مشواره في السنوات الأخيرة.

وأوضح لاعب بوروسيا دورتموند أن إصابة تعرض لها في الركبة خلال مواجهة فريقه السابق هوفنهايم دفعته لإعادة التفكير بمستقبله، خاصة بعدما خشي من تعرضه لقطع جديد في الرباط الصليبي.

وقال سوله في بيان نشره دورتموند إنه شعر حينها بأن مسيرته وصلت إلى نهايتها، مضيفا أنه تأثر نفسيا بشكل كبير عقب الإصابة.

وخلال مسيرته، حقق المدافع الألماني عدة ألقاب بارزة مع بايرن ميونيخ، أبرزها التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2020، إلى جانب خمسة ألقاب في الدوري الألماني ولقبين في كأس ألمانيا.

كما مثّل المنتخب الألماني في 49 مباراة دولية، وكان ضمن تشكيلة ألمانيا التي أحرزت الميدالية الفضية في دورة الألعاب الأولمبية ريو 2016.