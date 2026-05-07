تورينو يضع غاتوزو ضمن خياراته للموسم المقبل

دخل المدرب الإيطالي غينارو غاتوزو دائرة المرشحين لتولي تدريب تورينو بداية من الموسم المقبل، وسط تقارير تتحدث عن إمكانية منحه عقداً يمتد لثلاث سنوات، بعد رحيله مؤخراً عن تدريب المنتخب الإيطالي.

كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الخميس، أن نادي تورينو يدرس التعاقد مع المدرب الإيطالي غينارو غاتوزو لقيادة الفريق بداية من موسم 2026 - 2027، في ظل بحث الإدارة عن مدير فني جديد للموسم المقبل.

ووفقاً لما أوردته صحيفة "توتو سبورت"، فإن إدارة تورينو قد تعرض على غاتوزو عقداً يمتد لثلاث سنوات، رغم وجود أسماء أخرى مطروحة على طاولة النادي لتولي المهمة الفنية.

ويأتي اسم غاتوزو بعد فترة قصيرة من رحيله عن تدريب المنتخب الإيطالي عقب الإخفاق في التأهل إلى كأس العالم للمرة الثالثة توالياً، حيث لم يرتبط بأي فريق منذ مغادرته المنصب مطلع نيسان/ أبريل الماضي.

وسبق للمدرب الإيطالي، البالغ من العمر 48 عاماً، أن خاض تجارب تدريبية مع عدة أندية أوروبية، من بينها نابولي وفالنسيا وأولمبيك مارسيليا، إضافة إلى هايدوك سبليت.

وفي المقابل، لا تزال بعض الخيارات الأخرى مطروحة أمام إدارة تورينو، من بينها إمكانية عودة المدرب الكرواتي إيفان يوريتش، بينما تتراجع فرص استمرار المدرب الحالي روبيرتو دافيرزا مع اقتراب نهاية عقده الصيف المقبل.