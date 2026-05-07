ريال مدريد يعلن اتّخاذ إجراءات تأديبيّة بحقّ الثنائيّ فالفيردي وتشاوميني

يأتي البيان بعد اشتباك لاعبي الوسط بالأيدي خلال تدريبات الفريق يوم الخميس، واحتياج فالفيردي إلى غُرز طبيّة لمعالجة إصابة سبّبها الاشتباك، فيما يستعدّ النادي الملكيّ للقاء الكلاسيكو المرتقب أمام غريمه التقليديّ برشلونة في الدوري الإسباني

قرّر نادي ريال مدريد الإسبانيّ يوم الخميس فتح إجراء تأديبيّ بحقّ ثنائيّ الفريق الأول لكرة القدم؛ الأوروغوايانيّ فيديريكو فالفيردي، والفرنسيّ أوريلين تشاوميني، وذلك بعد اشتباكهما بالأيدي خلال تدريبات الفريق.

وقال النادي الملكي في بيان رسميّ؛ "يُعلن نادي ريال مدريد لكرة القدم أنّه في أعقاب الأحداث التي وقعت صباح اليوم (الخميس)، خلال جلسة تدريب الفريق الأول، قرّر فتح إجراءات تأديبيّة ضد لاعبَينا؛ فيديريكو فالفيردي، وأوريلين تشاوميني".

وتابع البيان "سيُقدّم النادي تحديثات بشأن قرارات كِلا الإجراءَين، بمجرّد الانتهاء من الإجراءات الداخليّة ذات الصلة".

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، اشتبك فالفيردي وتشاوميني خلال تدريبات ريال مدريد يوم الأربعاء، وتصاعد الموقف في اليوم التالي في مركز تدريبات "فالديبيباس"، حيث تقابل لاعبا خطّ الوسط مجدّدًا.

وأضافت الصحيفة، أنّه الشجار أصبح عنيفًا في نهاية المطاف، ووصل إلى اشتباك بالأيدي لدرجة استدعت نقل فالفيردي إلى المستشفى، بعد تلقيه لكمة من تشاوميني اضطرّت إلى علاجه بعدّة غُرَز.

ويأتي هذا الحادث قبل أيام قليلة من مباراة الكلاسيكو المرتقبة يوم الأحد القادم، التي تجمع ريال مدريد بغريمه التقليدي ومضيفه برشلونة على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، في الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.