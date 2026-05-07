سان جرمان إلى نهائي دوري الأبطال بعد إقصاء بايرن ميونيخ

تأهل باريس سان جرمان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عقب تعادله مع بايرن ميونيخ بنتيجة 1-1 في إياب نصف النهائي، مستفيداً من فوزه ذهاباً 5-4. وسجل عثمان ديمبيليه هدف التقدم للفريق الفرنسي، قبل أن يعادل هاري كاين النتيجة.

لاعبو باريس سان جرمان قبل المباراة أمام بايرن ميونيخ، مساء أمس(Getty Images)

حجز باريس سان جرمان بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية توالياً والثالثة في تاريخه، بعدما فرض التعادل 1-1 على مضيفه بايرن ميونيخ في إياب نصف النهائي، مستفيداً من فوزه المثير ذهاباً بنتيجة 5-4 في باريس.

وافتتح النجم الفرنسي عثمان ديمبيليه التسجيل مبكراً للفريق الباريسي في الدقيقة الثالثة، بعدما استثمر تمريرة متقنة داخل منطقة الجزاء وأسكن الكرة الشباك بقوة، فيما انتظر أصحاب الأرض حتى الوقت بدل الضائع لإدراك التعادل عبر المهاجم الإنجليزي هاري كاين الذي سجّل هدفاً متأخراً لم يكن كافياً لإنقاذ فريقه من الإقصاء.

وسيواجه سان جرمان في النهائي فريق أرسنال المتأهل على حساب أتلتيكو مدريد، وذلك في المباراة النهائية المقررة يوم 30 أيار/ مايو الجاري في بودابست.

وشهدت المباراة تألقاً لافتاً للحارس الألماني المخضرم مانويل نوير الذي أنقذ مرماه من عدة فرص محققة، إلا أن دفاع بايرن لم يتمكن من تعويض فارق الذهاب، ليودّع الفريق البافاري البطولة القارية رغم محاولاته المتأخرة.

ويواصل سان جرمان موسمه المميز، بعدما سبق له التتويج بعدة ألقاب هذا الموسم، إلى جانب اقترابه من حسم لقب الدوري الفرنسي، في حين سيحاول بايرن تعويض خيبة الخروج الأوروبي بالتركيز على نهائي كأس ألمانيا.