لوف يرشح ألمانيا للفوز على البرازيل في نهائي مونديال 2026

توقع المدرب الألماني السابق يواخيم لوف تتويج منتخب ألمانيا بلقب كأس العالم 2026، مرجحاً فوزه في النهائي على البرازيل، ومؤكداً أن "الماكينات" استعادت قوتها بفضل جيل اللاعبين الشباب، رغم انتقاده للنظام الجديد للبطولة بمشاركة 48 منتخباً.

أبدى المدرب السابق للمنتخب الألماني، يواخيم لوف، ثقته الكبيرة بقدرة منتخب بلاده على التتويج بلقب كأس العالم 2026، متوقعاً نهائياً يجمع ألمانيا والبرازيل، تنجح فيه “الماكينات” بحصد اللقب العالمي.

وأكد لوف، خلال مشاركته في ندوة رياضية بمدينة مانهايم، اليوم الخميس، أن المنتخب الألماني شهد تطوراً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن بروز مجموعة من اللاعبين الشباب، وفي مقدمتهم فلوريان فيرتز وجمال موسيالا، منح الفريق روحاً جديدة بعد الإخفاق في نسختي 2018 و2022 من كأس العالم.

وأوضح المدرب المتوج مع ألمانيا بلقب مونديال 2014 أن المنتخب لا يزال بحاجة إلى مزيد من التطور قبل انطلاق البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، لكنه شدد على امتلاك الفريق قدرات فنية تؤهله لمقارعة أقوى المنتخبات وتحقيق الفوز أمام أي منافس.

وفي المقابل، أشار لوف إلى وجود بعض الجوانب التي تتطلب معالجة، موضحاً أن المنتخب يفقد نسقه أحياناً خلال المباريات، الأمر الذي يمنح الخصوم فرصة العودة والمنافسة.

كما انتقد لوف النظام الجديد لكأس العالم 2026، الذي سيشهد مشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى، معتبراً أن توسيع البطولة وإطالة مدتها قد ينعكسان سلباً على المستوى الفني للمسابقة.