مانشستر سيتي يتوّج بلقب الدوري الإنجليزي للسيدات بعد تعادل أرسنال مع برايتون

تُوّج مانشستر سيتي بلقب دوري السوبر الإنجليزي لكرة القدم للسيدات، بعد تعادل أرسنال مع برايتون بنتيجة 1-1، ليحسم سيتي الصدارة ويظفر باللقب رسمياً.

تُوّج مانشستر سيتي بلقب دوري السوبر الإنجليزي لكرة القدم للسيدات، بعد تعادل أرسنال مع برايتون بنتيجة 1-1 مساء أمس الأربعاء، وهو ما حسم رسمياً صدارة الترتيب لصالح سيتي ومنحه اللقب للمرة الأولى منذ عام 2016.

وجاء التتويج رغم استمرار المنافسة الحسابية حتى الجولة المؤجلة لأرسنال، الذي كان يحتاج إلى الفوز للحفاظ على آماله في اللحاق بالمتصدر، إلا أن التعادل أنهى عملياً سباق اللقب لصالح مانشستر سيتي بقيادة المدرب أندريه غيغليرتز، في موسمه الأول مع الفريق.

وشهدت المباراة التي أقيمت في أجواء جماهيرية كبيرة بداية متواضعة من جانب أرسنال، الذي دخل اللقاء تحت ضغط ضرورة الفوز، بينما اعتمد برايتون على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة. وتمكن أصحاب الأرض من مفاجأة الضيوف قبل نهاية الشوط الأول، عندما افتتحت اللاعب اليابانية فوكا تسونودا التسجيل لصالح برايتون في الدقيقة 43، مستغلة ارتباكاً دفاعياً داخل منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني، رفع أرسنال من وتيرة ضغطه الهجومي في محاولة للعودة في النتيجة، وكاد أن يدرك التعادل عبر عدة فرص خطيرة، قبل أن تنجح النرويجية فريدا مانوم في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 62 بعد جملة هجومية منظمة أنهاها تسديدة دقيقة في الزاوية السفلى للمرمى.

ورغم التبديلات الهجومية التي أجراها الجهاز الفني لأرسنال بحثاً عن هدف الفوز، إلا أن الفريق فشل في استثمار الفرص المتاحة، وسط تألق دفاع برايتون وحارسته التي تصدت لعدة محاولات حاسمة في الدقائق الأخيرة.

وبهذه النتيجة، فقد أرسنال رسمياً فرصة المنافسة على اللقب، ليصبح التتويج من نصيب مانشستر سيتي، الذي استفاد من نتائج منافسيه خلال الموسم ليحسم البطولة مبكراً، ويُنهي أيضاً سلسلة هيمنة تشيلسي التي استمرت لستة مواسم متتالية.

ويُعد هذا الإنجاز خطوة مهمة لمانشستر سيتي في كرة القدم النسائية الإنجليزية، خاصة أنه تحقق في أول موسم للمدرب غيغليرتز، ما يعكس نجاح مشروع الفريق على المستويين الفني والتكتيكي، ويؤكد عودته القوية إلى منصات التتويج المحلية.