أستون فيلا وفرايبورغ إلى نهائي الدوري الأوروبي بعد ريمونتادا مثيرة

تأهل أستون فيلا وفرايبورغ إلى نهائي الدوري الأوروبي بعد فوزهما على نوتينغهام فورست وسبورتينغ براغا في إياب نصف النهائي، مساء أمس الخميس. ومن المقرر أن يقام النهائي يوم 20 أيار/ مايو الجاري في إسطنبول.

لاعبو أستون فيلا يحتفلون عقب فوز فريقهم على نوتينغهام فورست، مساء أمس (Getty Images)

وعلى ملعب “فيلا بارك”، قلب أستون فيلا خسارته ذهابا بهدف دون رد إلى فوز عريض برباعية نظيفة، ليحسم بطاقة التأهل بمجموع المباراتين 4-1. وسجل أهداف الفريق الإنجليزي كل من أولي واتكينز وإيميليانو بوينديا وجون ماكغين الذي أحرز هدفين.

فيليب تروي من فرايبورغ يحتفل بهدف فريقه الأول خلال المباراة أمام سبورتينغ براغا، مساء أمس (Getty Images)

وفي ألمانيا، نجح فرايبورغ في تعويض خسارته ذهابا 1-2، بعدما فاز على سبورتينغ براغا بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب “أوروبا بارك”، مستفيدا من النقص العددي المبكر في صفوف الفريق البرتغالي بعد طرد المهاجم ماريو بورغيليس.

وسجل ثلاثية الفريق الألماني لوكاس كوبلر بهدفين ويوهان مانزامبي، فيما أحرز باو فيكتور هدف براغا الوحيد.

ومن المقرر أن يقام النهائي يوم 20 مايو الجاري على ملعب “توبراش” في إسطنبول.