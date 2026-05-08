البرازيل تقترب من تجديد عقد أنشيلوتي حتى 2030 قبل مونديال 2026

يستعد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم للإعلان عن تمديد عقد مدرب المنتخب الوطني، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، ليستمر حتى عام 2030، وذلك قبل انطلاق نهائيات كأس العالم 2026، وفق ما كشف رئيس الاتحاد سمير شاودغ.

وأكد شاودغ أن الإعلان الرسمي عن التمديد بات قريبًا، مرجّحًا صدوره قبل بداية المونديال الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بين 11 حزيران/ يونيو و19 تموز/ يوليو.

وأوضح أن المفاوضات بين الطرفين مستمرة منذ أشهر، مشيرًا إلى أن بعض التفاصيل القانونية لا تزال قيد الإنجاز قبل توقيع الاتفاق النهائي.

وكان أنشيلوتي، البالغ من العمر 66 عامًا، قد عبّر في أكثر من مناسبة عن رغبته في مواصلة مشروعه مع "السيليساو"، الذي انطلق في حزيران/ يونيو الماضي بهدف استعادة أمجاد المنتخب البرازيلي.

ومن المنتظر أن يعلن أنشيلوتي قائمة البرازيل النهائية للمونديال في 18 أيار/ مايو بمدينة ريو دي جانيرو، فيما يخوض المنتخب آخر مبارياته التحضيرية أمام بنما على ملعب ماراكانا في 31 أيار/ مايو.

وخلال البطولة، سيقيم المنتخب البرازيلي في ولاية نيوجيرزي، حيث ينافس ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب المغرب واسكتلندا وهايتي.