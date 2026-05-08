الزمالك إلى نهائي الكونفدرالية ويضرب موعداً نارياً مع اتحاد الجزائر

تأهل نادي الزمالك المصري إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بعد مشوار ناجح في البطولة، ليضرب موعداً مع اتحاد الجزائر في النهائي.

نجح نادي الزمالك المصري في بلوغ نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بعد مشوار قوي أكد خلاله حضوره القاري وخبرته الكبيرة في البطولة، ليصل إلى النهائي الثالث في تاريخه في المسابقة.

وسيدخل الزمالك، المتوج باللقب مرتين عامي 2019 و2024، مواجهة صعبة أمام اتحاد الجزائر، حيث تقام مباراة الذهاب في العاصمة الجزائرية، على أن تُلعب مواجهة الإياب في القاهرة، في سعي لإحراز لقب إفريقي جديد.

وبدأ الزمالك مشواره من الدور التمهيدي الثاني، وحقق فوزاً كبيراً على ديكيداها الصومالي 6-0 ذهاباً، ثم 1-0 إياباً، قبل أن يتصدر مجموعته في دور المجموعات برصيد 11 نقطة.

وفي الأدوار الإقصائية، تخطى الزمالك أوتوهو الكونغولي بعد تعادل 1-1 خارج ملعبه وفوز 2-1 في الإياب، ثم تجاوز شباب بلوزداد الجزائري في نصف النهائي بفوز 1-0 وتعادل سلبي في القاهرة، ليحجز بطاقة العبور إلى النهائي.