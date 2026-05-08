برايتون يمدد عقد هورزلر حتى 2029

أعلن برايتون أند هوف ألبيون توصله إلى اتفاق مع مدربه الألماني فابيان هورزلر لتجديد عقده لمدة ثلاث سنوات إضافية، ليستمر في قيادة الفريق حتى يونيو/ حزيران 2029، في خطوة تعكس ثقة النادي بمشروعه الفني.

وأوضح النادي في بيان رسمي أن التمديد يأتي في ظل الأداء الإيجابي الذي يقدمه الفريق تحت قيادة هورزلر، الذي نجح في تثبيت برايتون ضمن فرق وسط المقدمة في الدوري الإنجليزي الممتاز، مع مواصلة المنافسة على مراكز مؤهلة للبطولات الأوروبية.

وكان هورزلر قد تولى تدريب الفريق مطلع الموسم الماضي قادماً من نادي سانت باولي، ليصبح أصغر مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ونجح خلال فترة قيادته في تقديم أداء مستقر وتحقيق نتائج إيجابية عززت من طموحات النادي على المدى القريب.

وخلال مسيرته مع برايتون، قاد هورزلر الفريق في عدد كبير من المباريات بمختلف المسابقات، محققاً سلسلة من الانتصارات المهمة، مقابل نتائج متوازنة، ما ساهم في إبقاء الفريق ضمن دائرة المنافسة على المراكز الأوروبية.

ويأتي تجديد العقد في وقت يتزايد فيه الاهتمام بالمدرب الألماني من عدة أندية، سواء في إنجلترا أو في الدوري الألماني، إلا أن إدارة برايتون حسمت ملف الاستمرار مبكراً لضمان استقرار المشروع الفني للفريق في السنوات المقبلة.