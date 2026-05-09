السيتي ينتصر بثلاثية نظيفة ويستمرّ في مطاردة أرسنال

أبقى السيتيزنس سباق اللقب مفتوحًا على مصراعيه بعد انتصار مهمّ بثلاثيّة نظيفة على برنتفورد، وقلّص بذلك الفارق مع أرسنال إلى نقطتين.

بقي مانشستر سيتي في صراع اللقب بفوزه على برنتفورد بالنتيجة 3-0 يوم السبت، في المرحلة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

دخل سيتي لقاءه مع برنتفورد مدركًا أنّ أيّ تعثّر جديد سيجعل اللقب في متناول المتصدّر أرسنال.

وافتتح جيريمي دوكو التسجيل بعدما وصلته الكرة من ركلة ركنيّة نُفّذت سريعًا، وباغتت مدافعي برنتفورد، ما سمح للبلجيكي بتسديد الكرة بإحكام في الزاوية البعيدة في الدقيقة الـ60.

وأشاد غوارديولا بدوكو، قائلًا إنّ "جيريمي مميّز في أمور كثيرة. يبدو كأنّه أصلًا منتج نهائي (وصل إلى قمة عطائه)، (لكن) بالطبع يمكنه أن يتحسّن".

وتابع "كان يمتلك دائمًا هذه القدرة المذهلة على المراوغة وصناعة اللعب والربط، وهو أمر استثنائيّ. لكنه الآن يحسم المباريات. أنا سعيد جدًّا بوجود لاعب يمنح الطاقة، ويقدر على تسجيل الأهداف".

وحسم الهدّاف النروجي، إرلينغ هالاند، النتيجة إلى حدّ كبير، معززًا صدارته في ترتيب الهدّافين ببلوغه هدفه السادس والعشرين، بعدما وصلته الكرة من الغاني، أنطوان سيمينيو، فسدّدها من دون أن تجد طريقها إلى الشباك، لكنّها عادت إليه فتابعها بكعب القدم في الشباك عند الدقية 75.

ووجّه البديل المصريّ، عمر مرموش، الضربة القاضية للضيوف بهدف ثالث بعد لعبة جماعية وتمريرة حاسمة من هالاند في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

ومع بقاء مباراتين له رفع سيتي رصيده إلى 74 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدّر الذي سوف يلتقي وست هام يوم الأحد.

وسيحسم أرسنال اللقب في حال فوزه في مبارياته الثلاث الأخيرة أمام وست هام، وبيرنلي، وكريستال بالاس.

وقال غوارديولا "سنرى، فهذا ليس بأيدينا. سنقوم بعملنا. لم نقم بذلك على أكمل وجه أمام إيفرتون. سنقوم بعملنا وننتظر".