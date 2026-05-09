تشيلسي وليفربول يقتسمان النقاط في مباراة مثيرة

شهد لقاء الريدز والبلوز أهدافًا ملغاة، وكرات عديدة ارتدّت من العارضة والقائمين، وإلغاء أهداف بسبب التسلّل في مبارة مثيرة جرت اليوم السبت في ملعب أنفيلد.

وضع تشيلسي حدًّا لسلسلة من 6 هزائم متتالية في الدوري الإنجليزيّ لكرة القدم، وذلك بتعادله يوم السبت مع مضيفه ليفربول بالنتيجة 1-1، في مباراة حافلة بالأهداف الملغاة، والمطالبة بركلات الجزاء، والكرات المرتطمة بالقائمَيْن والعارضة.

وقد يكون التعادل مفيدًا لليفربول صاحب المركز الرابع بمجموع 59 نقطة، في مساعيه لحسم بطاقة التأهّل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

ويتأهّل إلى دوري الأبطال الفرق الخمسة الأولى في الترتيب، مع إمكانية حصول إنجلترا على مقعد سادس في حال إنهاء أستون فيلا الموسم في مركزه الخامس الحاليّ، وتتويجه بلقب مسابقة "يوروبا ليغ" على حساب فرايبورغ الألمانيّ.

أما تشيلسي صاحب المركز التاسع بمجموع 49 نقطة، فالأهمّ لديه كان إيقاف النزيف بعد 6 هزائم متتالية في الدوري، وذلك قبل خوض نهائي كأس إنجلترا يوم السبت القادم أمام مانشستر سيتي.

وسيكون لقب كأس إنجلترا طريق تشيلسي من أجل المشاركة القاريّة في الموسم القادم في "يوروبا ليغ"، في حين أنّ تتويج سيتي الذي ضمن خوض دوري الأبطال، سيفتح الباب أمام صاحب المركز السابع أو الثامن (استنادًا إلى موقع فيلا وفوزه بيوروبا ليغ من عدمه)، بخوض المسابقة القاريّة الثانية من حيث الأهمية.

وتحت شمس ملعب أنفيلد، بدأ ليفربول لقاءه مع تشيلسي بقوة، مدفوعًا بنشاط الجناح الشاب، ريو نغوموها ذي الـ17 عامًا، الذي شارك أساسيًّا على الجهة اليسرى في غياب الألمانيّ، فلوريان فيرتس، بسبب المرض.

وراوغ خريج أكاديمية تشيلسي مدافعَيْن على طرف الملعب، قبل أن يمرّر الكرة إلى الهولنديّ، راين خرافنبرخ، الذي أطلق تسديدة مميّزة هزّت الشباك عند الدقيقة السادسة.

لكن بعد هدف التقدم، تراجع إيقاع وأداء الـ"ريدز"، على عكس ضيوفهم الذين بدوا أكثر مبادرة واندفاعًا نحو الأمام حتى نهاية الشوط الأول.

ونجح الـ"بلوز" في إدراك التعادل من ركلة حرّة نفّذها الأرجنتينيّ، إنسو فرنانديس، فشل الدفاع والحارس الجورجيّ، جورجي مامارداشفيلي، في التعامل معها في الدقيقة 35 من الشوط الأوّل.

وكاد تشيلسي أن يتقدّم بالنتيجة لولا وقوع الإسبانيّ، مارك كوكوريا، في مصيدة التسلّل في الهجمة التي انتهت بهدف لكول بالمر عند الدقيقة 49 من عمر اللقاء.

وأنعشت هذه الفرصة الخطيرة ليفربول الذي فرض سيطرته بشكل أكبر في الشوط الثاني، حيث كان الحكم تحت ضغط كبير في ظلّ مطالبات بركلات جزاء من الطرفَين وأهداف ملغاة، أبرزها لكورتيس جونز بسبب تسلّل صانع الهدف الهولنديّ، كودي غاكبو، في الدقيقة 58.

وربما كان ليفربول الأجدر بالفوز قياسًا بعدد الفرص التي صنعها، بدءًا من تسديدات المجريّ، دومينيك سوبوسلاي، التي تصدّى لها الحارس الدنماركيّ، فيليب يورغنسن، عند الدقيقة 59، وارتطمت إحداها بالقائم في الدقيقة 71، وصولًا إلى رأسيّة قائد الدفاع الهولنديّ، فيرجيل فان دايك، التي اصطدمت بالعارضة في الدقيقة 79.