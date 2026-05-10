اتحاد الجزائر يقتنص فوزًا قاتلًا أمام الزمالك في ذهاب نهائي الكونفدرالية

خطف فريق اتحاد الجزائر فوزًا ثمينًا ومثيرًا من ضيفه الزمالك بهدف دون رد، في مواجهة ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، التي جرت مساء أمس السبت على ملعب “5 يوليو” بالعاصمة الجزائرية، وسط حضور جماهيري كبير.

وظلت المباراة متكافئة وحذرة في معظم فتراتها، مع محاولات محدودة من الجانبين، قبل أن تبلغ الإثارة ذروتها في الدقائق الأخيرة.

وشهدت الدقيقة 67 تسجيل الزمالك هدفًا عبر مهاجمه الفلسطيني عدي الدباغ، إلا أن الحكم ألغاه بداعي وجود مخالفة ارتكبها الأنغولي شيكو بانزا ضد أحد مدافعي الفريق الجزائري.

وفي الوقت بدل الضائع، اعتقد الزمالك أنه خطف هدف التقدم عن طريق خوان بيزيرا، غير أن تقنية الفيديو تدخلت لتحتسب ركلة جزاء لصالح أصحاب الأرض بسبب لمسة يد على مدافع الزمالك حسام عبد المجيد في بداية الهجمة، ليتم إلغاء الهدف وسط احتجاجات مصرية واسعة.

ونجح أحمد خالدي في ترجمة ركلة الجزاء إلى هدف الفوز في الدقيقة 98، مانحًا الفريق الجزائري أفضلية مهمة قبل مواجهة الإياب المقررة السبت المقبل على استاد القاهرة.

وعزز اتحاد الجزائر حظوظه في التتويج بلقب البطولة للمرة الثانية في تاريخه بعد تتويجه الأول عام 2023، فيما بات الزمالك مطالبًا بالفوز بفارق هدفين لحصد لقبه القاري الثالث، أو الفوز بهدف والاحتكام إلى ركلات الترجيح.

وشهدت المباراة أيضًا طرد المغربي محمود بنتايك، لاعب الزمالك، في الوقت بدل الضائع، ما يعني غيابه عن لقاء العودة المرتقب في القاهرة.