أرسنال ينتصر بهدف يتيم ويقترب من اللقب.. أرتيتا يشيد بشجاعة الحكام

فاز المدفعجية بهدف يتيم على مضيفهم وستهام بشقّ الأنفس، واقتربوا بذلك خطوة أخرى من الفوز باللقب الأول منذ 22 عاما، بعد أن وسعوا الفارق من مطاردهم مانشستر سيتي إلى 5 نقاط.

لاعبو أرسنال يحتفلون بهدف الفوز على وستهام، الذي قرّبهم من الفوز بلقب الدوري لأول مرة منذ 22 عاما (Getty Images)

قرَّب المهاجم الدولي البلجيكي، لياندرو تروسار، فريقه أرسنال من لقبه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 22 عاما، عندما سجل له هدف الفوز الصعب والمثير على جاره ومضيفه وست هام يونايتد مساء الأحد، في المرحلة السادسة والثلاثين.

وسجل تروسار هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 83 من مباراة نجا فيها أرسنال من فخ التعادل بفضل حكم الفيديو المساعد "في أيه آر"، الذي ألغى هدف التعادل لوست هام الذي سجله البديل كالوم ويلسون في الدقيقة الخامسة قبل الاخيرة من الوقت بدل الضائع، بسبب خطأ ارتكبه المهاجم البرازيلي البديل بابلو، والمدافع الفرنسي جان-كلود توديبو بحق حارس المرمى الإسباني دافيد رايا.

وهو الفوز الثالث تواليا للفريق اللندني بعد خسارتين متتاليتين في الدوري، أمام بورنموث ومانشستر سيتي بالنتيجة ذاتها 1-2، ليعزز الأرسنال به موقعه في الصدارة برصيد 79 نقطة، بفارق خمس نقاط أمام مطارده المباشر مانشستر سيتي الذي لعب مباراة أقل.

مجريات اللقاء

جرب بوكايو ساكا حظه بتسديدة قوية من داخل المنطقة بين يدي الحارس الدنماركي، مادس هرمانسن (3)، وأهدر المدافع الإيطالي، ريكاردو كالافيوري، فرصة افتتاح التسجيل بعد تلقيه كرة من تروسار داخل المنطقة، سددها بخارج قدمه اليسرى وارتطمت بالمدافع اليوناني، كونستانتينوس مافروبانوس، وتحولت إلى ركنية (8).

وكاد تروسار يفعلها برأسية بعد ركلة ركنية ارتدت من الحارس هرمانسن، وتهيأت أمام البلجيكي الذي تابعها برأسه مرة أخرى ارتدت من القائم الأيسر (9)، وتابع كالافيوري كرة برأسه من مسافة قريبة إثر ركلة حرة جانبية، انبرى لها لاعب وست هام السابق ديكلان رايس، لكن مافروبانوس أبعدها في توقيت مناسب (22).

وكاد الجناح الهولندي، كريسينسيو سامرفيل، يفاجئ المدفعجية من تسديدة من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيسر (37).

وأنقذ رايا مرماه من هدف محقق بإبعاده كرة من ارتماءة رأسية للأرجنتيني، تاتي كاستيانوس، من مسافة قريبة إلى ركنية (45+1).

وأبعد مافروبانوس كرة المدافع البرازيلي غابريال من خط المرمى (69)، وأبعد رايا كرة عرضية خادعة من جارود بوين إلى ركنية (76).

وأهدر فرنانديش أخطر فرصة عندما انفرد برايا بعد تبادل للكرة مع بابلو، لكن رايا أبعدها بقدمه اليمنى قبل أن يشتتها المدافع الفرنسي، وليام صليبا، إلى ركنية (78).

ونجح تروسار في هز شباك وست هام بتسديدة قوية من داخل المنطقة بعد تمريرة من القائد البديل النرويجي، مارتن أوديغارد، (83).

وكاد ويلسون يدرك التعادل بتسديدة من مسافة قريبة لكنها ارتطمت بقدم غابريال وتحولت إلى ركنية (90+3)، كانت مصدر هدف التعادل عندما استغل ويلسون كرة أبعدها صليبا بركبته، فسددها قوية داخل المرمى (90+5).

الخطأ الذي ألغى الحكام بسببه هدف التعادل لوستهام، بعد الاستعانة بتقنية حكم الفيديو (Getty Images)

واستغرق الحكم، كريس كافاناه، وحكام الفيديو وقتا طويلا لاتخاذ قرار إلغاء الهدف بسبب وضع بابلو ذراعه على صدر رايا، وشده توديبو من القميص.

أرتيتا يشيد بشجاعة الحكام بإلغاء هدف وستهام

وقال مدرب أرسنال عن طاقم التحكيم بعد أن ألغوا هدف وستهام، "اليوم عليّ أن أهنئهم. لقد أظهروا الكثير من الشجاعة والجرأة ليتخذوا موقفا، ويمنحوا الحكم فرصة إلقاء نظرة على الحالة".

وأضاف "عندما ترى الصورة، لا مجال للشك في أنه خطأ واضح. كانوا شجعانا جدا. اللقطة كانت تستحق ذلك".

وتابع "برأيي، الأمر واضح جدا. هذه هي القواعد ونحن نطالب بالاتساق. لكن اليوم أدركت حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الحكام حين يكونون في هذا الموقف ويتخذون قرارا يغير مسار أحد الفريقين. يا له من قرار كبير".