الكلاسيكو يشتعل الليلة.. برشلونة وريال مدريد في مواجهة الحسم والإثارة الكبرى

يحتضن ملعب “كامب نو” مساء اليوم قمة الكلاسيكو المرتقبة بين برشلونة وريال مدريد، في مواجهة جماهيرية ساخنة قد تقرّب برشلونة من حسم لقب الدوري الإسباني.

نهائي كأس السوبر الإسباني بين برشلونة وريال مدريد في 11 كانون الثاني 2026 (Getty Images)

تتجه أنظار عشاق كرة القدم مساء اليوم الأحد إلى ملعب “سبوتيفاي كامب نو”، الذي يحتضن مواجهة الكلاسيكو المرتقبة بين برشلونة وغريمه التقليدي ريال مدريد، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإسباني.

ويدخل برشلونة اللقاء متصدرًا جدول الترتيب برصيد 88 نقطة، متقدمًا بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، في مواجهة قد تمنح الفريق الكتالوني خطوة حاسمة نحو التتويج باللقب.

ويعوّل برشلونة على كتيبته الهجومية بقيادة البولندي روبرت ليفاندوفسكي والبرازيلي رافينيا، إلى جانب تألق خط الوسط بقيادة بيدري، فيما يسعى ريال مدريد للعودة بقوة عبر نجومه فينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام، مع ترقب لموقف الفرنسي كيليان مبابي من المشاركة الأساسية بعد تعافيه من الإصابة.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القدس ومكة المكرمة، وسط أجواء جماهيرية مشتعلة وترقب عالمي لقمة تعد الأبرز في كرة القدم الأوروبية.