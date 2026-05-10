برشلونة يحتفظ بلقب الدوري بعد فوزه على ريال مدريد في الكلاسيكو

احتفظ برشلونة بلقب الدوري الإسباني للموسم الثاني على التوالي وللمرة الـ29 في تاريخه، بعد فوزه على غريمه التقليدي ريال مدريد بهدفين نظيفين، ضمن أحداث الجولة الـ35 من الليغا وقبل 3 جولات على نهاية الموسم.

وحسم الفريق الكتالوني نتيجة المباراة في شوطها الأول، إذ افتتح اللاعب الإنجليزي ماركوس راشفورد باب التسجيل بهدف مبكر أحرزه بعد 9 دقائق على صافرة البداية، ثم أضاف اللاعب فيران توريس الهدف الثاني عند الدقيقة 18.

وبذلك، خرج الفريق الملكي خالي الوفاض من أي تتويج هذا الموسم، وهو ما لم يحصل معه منذ عدة سنوات، علمًا أنه كان قد توّج بلقب الدوري آخر مرة في موسم 2023-2024.

ورفع بطل الدوري برشلونة رصيده من النقاط إلى 91 نقطة في الصدارة ليوسع الفارق عن الوصيف ريال مدريد إلى 14 نقطة، ليحرز اللقب قبل 3 جولات على نهاية الموسم 2025-2026.

وواصل برشلونة سجله المثالي على أرضه هذا الموسم، حيث فاز في جميع مبارياته الـ18، وتوج باللقب في مباراة الكلاسيكو التي اقيمت في "كامب نو" للمرة الاولى منذ 3 سنوات بسبب إقفال الملعب لأعمال الصيانة وتوسعة المدرجات.

وعلى الرغم من أن التعادل كان كافيا نظريا لبرشلونة، متصدر الدوري بفارق 11 نقطة عن مطارده المباشر ريال، أصبح الآن يبتعد بفارق 14 نقطة عنه، ضامنا لقبه الثاني تواليا وأغرق غريمه التقليدي في أزمة لا تنتهي.

وحسم رجال فليك الذي تلقى قبل ساعات خبر وفاة والده المباراة في أقل من عشرين دقيقة.

وخاض النادي الملكي الكلاسيكو على وقع مشادة عنيفة بين الفرنسي الفرنسي أوريليان تشواميني والأوروغوياني فيديريكو فالفيردي.

وفرض ريال غرامة مالية قدرها 500 ألف يورو على تشواميني وفالفيردي، الجمعة، من دون أي عقوبات مسلكية، ما سمح للاعب الدولي الفرنسي بالمشاركة في الكلاسيكو.

ولعب تشواميني في خط الوسط إلى جانب مواطنه إدواردو كامافينغا والإنجليزي جود بيلينغهام.

أما فالفيردي الذي تعرض لإصابة في الرأس خلال المشادة، فسيغيب عن الملاعب لمدة 10 أيام تقريبا، ولم يسافر مع الفريق، على غرار المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي لم يستدعه مدربه لهذه المباراة الحاسمة كونه لا يزال في مرحلة تعافي من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وعاد الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، الغائب منذ منتصف آذار/ مارس، إلى التشكيلة الأساسية لريال، بينما شكل الشاب غونسالو غارسيا ثنائيا هجوميا مع القائد البرازيلي فينيسيوس جونيور في غياب مبابي.

أما بالنسبة لبرشلونة الذي غاب نجمه لامين جمال للإصابة، فدفع فليك بالمهاجم فيران توريس في مركز المهاجم الصريح، وأجلس الظهير الفرنسي جول كوندي على مقاعد البدلاء ودفع بإريك غارسيا محله.

واستهل برشلونة المباراة ضاغطا وسجل هدفا مبكرا من ركلة حرة رائع نفذها راشفورد استقرت في الزاوية العليا لمرمى كورتوا (9) مسجلا هدفه الـ14 هذا الموسم في جميع المسابقات، والثامن في الدوري.

ولم يكد ريال يستفيق من صفعة هدف الافتتاح، حتى اهتزت شباكه للمرة الثانية، بعد لعبة بكعب قدم داني أولمو داخل المنطقة وصلت إلى توريس الذي لم يجد صعوبة في إيداعها الشباك (18) رافعا رصيده إلى 16 هدفا في الدوري و22 في مختلف المسابقات.

وأهدر غارسيا فرصة تقليص الفارق بتسديدة بجوار القائم الأيمن (22).

وأنقذ إريك غارسيا برشلونة، بعد تمريرة بينية رائعة خلف دفاع برشلونة وصلت إلى بيلينغهام ومنه الى فينيسيوس لكن لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي السابق، تدخل بقوة وأخرج الكرة إلى ركنية (23).

وتصدى كورتوا لتسديدة راشفورد، بعد تمريرة من توريس (39).

وواصل كورتوا تألقه بتصديه بقدمه لتسديدة توريس، بعد تمريرة في العمق من البرتغالي جواو كانسيلو (56).

واعتقد بيلينغهام أنه قلص الفارق إلا أن الحكم ألغى هدفه بداعي التسلل (63)، قبل أن يخرج بعد دقيقة راشفورد وأولمو ويدخل البرازيلي رافينيا والهولندي فرنكي دي يونغ بدلا منهما.

وأبقى كورتوا على فارق الهدفين بتصديه لتسديدة من البديل البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي حل بدلا من توريس (84).