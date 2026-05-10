غالاطة سراي يتوج بلقب الدوري التركي للموسم الرابع على التوالي

توج غالاطة سراي بلقب الدوري التركي لكرة القدم للموسم الرابع تواليًا، عقب فوزه على أنطاليا سبور بنتيجة 4-2، ليعزز رقمه القياسي برصيد 26 لقبًا ويضمن مشاركته في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

حسم فريق غالاطة سراي لقب الدوري التركي لكرة القدم للموسم الرابع تواليًا، بعدما تغلب على ضيفه أنطاليا سبور بنتيجة 4-2، مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من البطولة.

ورفع غالاطة سراي رصيده في الصدارة مبتعدًا بفارق أربع نقاط عن غريمه التقليدي فنربخشة، ليضمن رسميًا التتويج باللقب قبل جولة واحدة من إسدال الستار على الموسم.

وقاد المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمن فريقه إلى الحفاظ على الهيمنة المحلية، إلى جانب حجز بطاقة التأهل المباشر إلى دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.

ويعد هذا التتويج اللقب الـ26 في تاريخ غالاطة سراي، كما أنها المرة الأولى التي ينجح فيها النادي في الفوز بالدوري أربع مرات متتالية منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي.

في المقابل، تواصلت معاناة فنربخشة الذي فشل في حصد أي لقب للموسم الثاني عشر تواليًا، في أطول فترة صيام بتاريخ النادي.