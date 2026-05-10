غياب مبابي وصدمة وفاة والد فليك يشعلان أجواء الكلاسيكو الحاسم بين ريال مدريد وبرشلونة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، مساء الأحد، إلى مواجهة الكلاسيكو المرتقبة بين ريال مدريد وبرشلونة ضمن منافسات الدوري الإسباني، في لقاء يحمل أبعادا رياضية وإنسانية مؤثرة، بعدما تأكد غياب النجم الفرنسي كيليان مبابي عن صفوف النادي الملكي، بالتزامن مع إعلان وفاة والد مدرب برشلونة الألماني هانزي فليك قبل ساعات من انطلاق المباراة.

وأعلن ريال مدريد، عبر حساباته الرسمية، قائمة اللاعبين الذين سيخوضون المواجهة المرتقبة، والتي خلت من اسم مبابي، رغم مشاركته في التدريبات الجماعية يوم الجمعة الماضي، وذلك بسبب عدم اكتمال تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في عضلة الفخذ الخلفية.

ويشكل غياب المهاجم الفرنسي ضربة قوية لريال مدريد في واحدة من أهم مباريات الموسم، خاصة أن الفريق يحتاج إلى الفوز للإبقاء على آماله في المنافسة على لقب الدوري الإسباني، في حين يكفي برشلونة تجنب الخسارة من أجل حسم اللقب رسميا.

وفي المقابل، خيمت أجواء الحزن على معسكر برشلونة بعد إعلان وفاة والد المدرب هانزي فليك، حيث نشر النادي الكاتالوني بيانا رسميا تقدم فيه بخالص التعازي للمدرب الألماني وعائلته.

وقال برشلونة في بيانه إن "النادي وكامل عائلة البلاوغرانا يتقدمون بخالص التعازي والمواساة لهانزي فليك في وفاة والده"، مؤكدا الوقوف إلى جانبه في هذا الظرف الإنساني الصعب.

ويقترب فليك من قيادة برشلونة للاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني للموسم الثاني على التوالي، إذ يتصدر الفريق جدول الترتيب بفارق مريح عن ريال مدريد قبل المراحل الأخيرة من الموسم، ما يمنح الكلاسيكو طابعا حاسما قد ينهي الصراع على اللقب بشكل رسمي.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة أجواء جماهيرية استثنائية على ملعب "كامب نو"، في ظل الترقب الكبير لموقعة قد تحدد ملامح الموسم الإسباني، وسط غيابات مؤثرة وضغوط نفسية تحيط بالطرفين قبل صافرة البداية.