سيميوني: برشلونة أفضل فريق في العالم وتفوقنا عليه مرتين هذا الموسم

قال سيميوني في مؤتمر صحافي الإثنين "بصراحة برشلونة هو أفضل فريق في العالم"، مشيدا بفريقه أتلتيكو مدريد الذي تفوق على العملاق الكاتالوني في بطولتين مختلفتين هذا الموسم.

وصف مدرب أتلتيكو مدريد دييغو سيميوني منافسه برشلونة الإسباني بأنه أفضل فريق في العالم، مبديا إعجابه الشديد بفريقه الذي تفوق على العملاق الكاتالوني في بطولتين مختلفتين هذا الموسم.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وحسم برشلونة تتويجه رسميا بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة التاسعة والعشرين في تاريخه وذلك قبل ثلاث جولات من انتهاء المسابقة هذا الموسم، بالفوز على أرضه 2-0 على غريمه الأزلي ريال مدريد الأحد، لكن برشلونة ودع دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا على يد أتلتيكو.

ويحتل أتلتيكو المركز الرابع في الدوري الإسباني مبتعدا بفارق 28 نقطة عن برشلونة، وذلك قبل مواجهة للفريق المدريدي خارج أرضه أمام أوساسونا الثلاثاء.

وقال سيميوني في مؤتمر صحافي الإثنين "بصراحة برشلونة هو أفضل فريق في العالم، وتوج بلقب الدوري هذا الموسم بجدارة واستحقاق".

وأضاف "لقد حققوا اللقب في الموسم الماضي بنفس الطريقة، وأبارك لهم، إنهم يقدمون بالفعل أداء ممتعا".

وتابع في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) "لقد تابعت مباراة الكلاسيكو (الأحد)، وقلت لنفسي يا إلهي، لقد تفوقنا بإقصاء برشلونة مرتين".

ويتخلف أتلتيكو مدريد بفارق تسع نقاط عن فياريال ثالث الترتيب، متأثرا بسوء نتائجه في الفترة الأخيرة، حيث خسر 9 من آخر 13 مباراة في جميع المسابقات، وسيخرج الفريق المدريدي بموسم صفري ولكنه ضمن التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وقال سيميوني "لدينا فرصة ضعيفة لتجاوز فياريال في الترتيب". وختم تصريحاته "إذا قدمنا أداءً جيدًا في المباريات الثلاث القادمة، وخسر فياريال مرة واحدة، ستكون لدينا فرصة لإنهاء الموسم في المركز الثالث، وهذا هدفنا في الوقت الحالي".