بعد موسم صفري: بيريز يدعو إلى انتخابات في ريال مدريد ويرد على إمكانية استقالته!

أعلن رئيس نادي ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز، الثلاثاء، دعوته إلى انتخابات جديدة مع تأكيده الترشح مجددا، مستبعدا في الوقت ذاته فكرة الاستقالة، وذلك في أعقاب موسم ثان على التوالي يخرج فيه النادي الملكي خالي الوفاض.

وقال بيريز (79 عاما) خلال مؤتمر صحافي "لن أستقيل"، مضيفا أن هناك حملة "عبثية" تستهدفه شخصيا والنادي، على حد تعبيره.

وتُوّج برشلونة بلقب الدوري الإسباني للموسم الثاني تواليا، بعدما تغلّب على ريال 2-0 في الكلاسيكو على ملعب "كامب نو" الأحد، قبل ثلاث مراحل من نهاية البطولة.

في المقابل، ودّع النادي الملكي دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي أمام بايرن ميونخ الألماني، ليخرج من الموسم الحالي أيضا خالي الوفاض.

ويقود الفريق حاليا المدرب ألفارو أربيلوا الذي خلف تشابي ألونسو في كانون الثاني/ يناير، إلا أن استمراره في منصبه الموسم المقبل لا يبدو مرجّحا، في ظل تقارير تربط النادي بإمكانية عودة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

كما شهدت الفترة الأخيرة حالة من التوتر داخل النادي، حيث عبّر بعض المشجعين عن استيائهم من النجم الفرنسي كيليان مبابي بسبب ما اعتبروه ضعفا في الالتزام، إلى جانب تقارير عن مشادات متكررة في مركز التدريبات، بينها حادثة تسببت في نقل لاعب الوسط الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي إلى المستشفى.

ودافع بيريز عن قراره الترشح لولاية جديدة، معتبرا أن ذلك جاء في مواجهة ما وصفه بـ"حملة عبثية" تستهدف نادي العاصمة.

وقال بيريز "اتخذت هذا القرار لأن وضعا عبثيا تم خلقه بهدف تشكيل موجة من الرأي العام ضد مصالح ريال مدريد".

وأضاف "لقد أمضيت 26 عاما هنا، وكانت فترة رائعة".

كما هاجم بيريز ما اعتبره حملات إعلامية وشخصيات أخرى تستغل النتائج السلبية هذا الموسم لاستهدافه شخصيا.

وتابع قائلا "أريد وضع حد لهذا التيار المعادي لريال مدريد الذي يسعى إلى تدمير النادي".

وأعلن أن ترشحه يهدف إلى "إعادة أصول النادي إلى أعضائه"، مضيفا "إذا أراد أي شخص الترشح، فعليه ألا يكتفي بالادعاء، بل أن يوضح ما الذي ينوي القيام به وكيف سيُموّل ذلك".