عثمان ديمبيلي أفضل لاعب في فرنسا للعام الثاني على التوالي

يستمر النجم الفرنسي بحصد الجوائز منذ انضمامه إلى النادي الباريسي، بعد إسهامه الكبير في نجاح الفريق في بلوغ دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني تواليا، واقترابه من حصد لقب الدوري المحلي.

تُوّج عثمان ديمبيلي نجم فريق باريس سان جيرمان لكرة القدم، بجائزة أفضل لاعب في فرنسا للعام الثاني تواليا، خلال الحفل السنوي الذي أقيم بقصر برونيار في باريس، أمس الإثنين.

وساهم ديمبيلي في تأهل باريس سان جيرمان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية تواليا، كما كان عاملا مهما في إيصال فريقه إلى الاقتراب من حسم لقب الدوري الفرنسي هذا الموسم.

وفي الوقت نفسه، حصل بيير ساج، مدرب نادي لانس، على جائزة أفضل مدرب متفوقا على الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، بعدما قاد فريقه للمنافسة على لقب الدوري، كما تأهل لنهائي كأس فرنسا يوم 22 أيار/ مايو الجاري أمام نيس.

وحصل مايكل أوليسيه، نجم بايرن ميونخ الألماني، على جائزة أفضل لاعب فرنسي محترف في الخارج على موسمه الرائع مع الفريق البافاري، ومساهمته في الفوز بلقب الدوري والوصول إلى نهائي الكأس أمام شتوتغارت يوم 23 أيار/ مايو الجاري.

وفاز ديزيريه دوري، لاعب باريس سان جيرمان البالغ من العمر 20 عاما، بجائزة أفضل لاعب شاب للموسم الثاني على التوالي، متفوقا على زميليه في الفريق جواو نيفيز ووارن زائير إيمري، وأيوب بوعدي من ليل، وفالنتين باركو من ستراسبورغ.

وكان اللاعب الباريسي قد فاز بهذه الجائزة عام 2025، ليصبح ثالث لاعب يحتفظ بها بعد البلجيكي إيدين هازارد (2009، 2010)، وكيليان مبابي (2017، 2018).