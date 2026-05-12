فليك يحسم مصيره مع برشلونة: هل يواصل تدريب بطل الليغا؟

حسم المدرب الألماني هانزي فليك مصيره مع برشلونة بعدما قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري للموسم الثاني على التوالي، وتحدث عن هدف يسعى لأن يحققه الفريق قبل نهاية الموسم.

أكد مدرب برشلونة هانزي فليك، الثلاثاء، أنه وقّع عقدا جديدا مع بطل إسبانيا لكرة القدم لمدة عامين، يتضمن خيار التمديد لموسم ثالث.

وكان المدرب الألماني البالغ 61 عاما قد توّج مع النادي الكاتالوني بلقب الدوري للمرة الثانية تواليا، بعد فوزه على الغريم التقليدي ريال مدريد 2-0 الأحد.

وقال فليك في المؤتمر الصحافي الذي يسبق زيارة فريقه لألافيس، الأربعاء، ضمن منافسات الدوري "بالطبع أنا سعيد جدا؛ هذا يمنحني الثقة لمواصلة العمل لعام أو عامين آخرين".

وأضاف "أعتقد أن العديد من المدربين سيكونون سعداء بتوقيع عقد لثلاثة أو أربعة أو خمسة أعوام، لكن في هذه الحالة، مع برشلونة، أرى أنه من الجيد إبقاءه محدود المدة، وأنا أقدّر ذلك".

وتابع "سنواصل حتى عام 2028. إذا سارت الأمور على ما يرام، سنقرر الاستمرار. لدي الحق في التوقف، وكذلك للنادي".

وكان فليك قد انضم إلى برشلونة في صيف 2024، وخلال موسمين مع النادي أحرز لقبين في الدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا واحدة، وكأسين للسوبر الإسباني.

غير أن دوري أبطال أوروبا الذي أحرزه فليك عام 2020 مع ناديه السابق بايرن ميونخ، استعصى عليه منذ وصوله إلى كاتالونيا.

وودّع برشلونة المسابقة هذا الموسم من ربع النهائي على يد أتلتيكو مدريد، بعدما كان قد خسر في الموسم الماضي أمام إنتر الإيطالي 7-6 بمجموع المباراتين في نصف النهائي.

وقال فليك إنه أيضا "التزام من جانبنا بأن نعمل بجد أكبر مما فعلناه هذا الموسم، إن كان ذلك ممكنا، وأن نواصل الصعود إلى أعلى مستوى ممكن مع الفريق، وتحقيق أهداف جديدة والفوز بألقاب جديدة".

وأضاف "هذا مهم لبرشلونة، لأن الجميع لديه حلم الفوز بدوري أبطال أوروبا. حاولنا، وسنحاول مجددا، وهذا كل ما يمكنني قوله".

وأوضح الألماني أن هدفه الأول بعد تجديد العقد هو قيادة برشلونة لتجاوز حاجز 100 نقطة في الدوري هذا الموسم.

وقال "هدفنا الوصول إلى 100 نقطة، ولتحقيق ذلك علينا الفوز في المباريات الثلاث كلها. احتفلنا كثيرا باللقب، لكن الآن يمكننا اللعب بشكل جيد".

وقبل توليه تدريب برشلونة، كان فليك مساعدا ليواكيم لوف حين قاد الثنائي منتخب ألمانيا إلى التتويج بكأس العالم 2014.

وكمدرب أول، عاش ابن مدينة هايدلبرغ موسمين حافلين بالألقاب مع بايرن ميونخ بين عامي 2019 و2021.

من بعدها خاض فترة صعبة من 25 مباراة على رأس الجهاز الفني للمنتخب الألماني، انتهت بأن أصبح أول مدرب يُقال من منصبه في تاريخ "دي مانشافت".

وبعد عام، وصل فليك إلى برشلونة لخلافة تشافي، ونجح رغم القيود المالية التي يعاني منها النادي، في قيادة الفريق إلى النجاحات على أرض الملعب.

وخلال مسيرته لاعبا في مركز لاعب الارتكاز، خاض فليك 139 مباراة بقميص بايرن ميونخ، وأحرز أربعة ألقاب في الدوري الألماني.