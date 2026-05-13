تقارير: مانشستر يونايتد يريد الإبقاء على كاريك لمواصلة تدريبه

أفادت تقارير الأربعاء، بأن المسؤولين في مانشستر يونايتد الإنجليزي سيتقدمون بتوصية الإبقاء على مايكل كاريك كمدرب دائم للفريق بعد دوره في تطور أداء ونتائج "الشياطين الحمر".

وتولى ابن الـ44 عاما المهمة في كانون الثاني/ يناير بعقد حتى نهاية الموسم، بعد الانفصال عن المدرب البرتغالي روبن أموريم بسبب تردي النتائج.

وحسم يونايتد تأهله إلى دوري أبطال أوروبا قبل ثلاث مباريات من ختام الدوري الممتاز، وعاد إلى المسابقة بعدما غاب عنها لموسمين تواليا.

ومنذ تعيينه في 13 كانون الثاني/ يناير، حقق كاريك 10 انتصارات في 15 مباراة في مختلف المسابقات، مقابل خسارتين فقط، وقاد يونايتد من المركز السابع إلى الثالث في ترتيب الدوري الممتاز.

وأفاد موقع "ذي أثلتيك" بأن الرئيس التنفيذي للنادي رجل الأعمال المغربي عمر برادة ومدير كرة القدم جايسون ويلكوكس سيوصيان الشريك في الملكية جيم راتكليف بمنح كاريك المنصب، خلال اجتماع تنفيذي هذا الأسبوع.

ورغم بحث النادي عن خيارات أخرى، ظل كاريك لفترة طويلة المرشح الأوفر حظا لتولي المنصب، في توجه حظي بدعم علني من عدد من اللاعبين.

ومن المقرر أن يلتقي كاريك بوسائل الإعلام الجمعة، قبل مباراة الفريق الأخيرة على أرضه هذا الموسم أمام نوتنغهام فوريست الأحد.