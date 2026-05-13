ميسي الأعلى أجرا في الدوري الأميركي: كم يتقاضى سنويا ومن يليه؟

يتقاضى ميسي راتبا سنويا يبلغ 25 مليون دولار أميركي وهو الأعلى أجرا في الدوري الأميركي، يليه الكوري الجنوبي هيونغ-مين سون الذي يحصل على راتب أساسي قدره 10.36 مليون دولار.

بقي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اللاعب الأعلى أجرا في الدوري الأميركي لكرة القدم "أم ال اس"، براتب سنوي يبلغ 25 مليون دولار أميركي، أي أكثر من ضعف ما يتقاضاه صاحب المركز الثاني الكوري الجنوبي هيونغ-مين سون، وفق ما أعلن اتحاد لاعبي الدوري الثلاثاء.

وتعكس أحدث قائمة للرواتب الصادرة عن اتحاد اللاعبين تمديد العقد الذي وقّعه ميسي مع إنتر ميامي في تشرين الأول/ أكتوبر والذي سيبقيه مع النادي حتى موسم 2028.

وبحسب الأرقام، ارتفع الراتب الأساسي لميسي إلى الضعف، بينما يصل إجمالي دخله المضمون إلى 28.3 مليون دولار.

أما سون، القائد السابق لتوتنهام الإنجليزي والذي انضم إلى لوس أنجليس إف سي في آب/ أغسطس الماضي مقابل صفقة انتقال قياسية في الدوري بلغت 26 مليون دولار، فيحصل على راتب أساسي قدره 10.36 مليون دولار، مع دخل إجمالي مضمون يبلغ 11.2.

ولا تشمل هذه الأرقام عائدات الإعلانات والرعايات، كما لا تعكس حصة ميسي المحتملة في ملكية نادي إنتر ميامي الذي يشارك في ملكيته اللاعب الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام والذي انضم إليه النجم الأرجنتيني في 2023.

ويواصل ميسي (38 عاما)، المتوقع أن يقود منتخب الأرجنتين في حملة الدفاع عن لقب كأس العالم الشهر المقبل، تقديم مستويات لافتة، إذ سجل 59 هدفا في 64 مباراة بالموسم المنتظم، وتصدر ترتيب الهدافين الموسم الماضي بـ29 هدفا، كما تُوّج بجائزة أفضل لاعب للموسم الثاني تواليا.

ويأتي زميله في إنتر ميامي والمنتخب الأرجنتيني رودريغو دي بول في المركز الثالث براتب مضمون يبلغ 9.7 مليون دولار.

فيما يحتل المكسيكي إيرفينغ "تشاكي" لوسانو المركز الرابع براتب 9.3 مليون دولار، رغم عدم مشاركته مع سان دييغو منذ تشرين الثاني/ نوفمبر، بينما جاء الباراغوياني ميغيل ألميرون لاعب أتلانتا خامسا بـ7.9 مليون دولار.

وبلغ إجمالي الرواتب في الدوري 631 مليون دولار، فيما وصل متوسط الدخل المضمون إلى 688.816 دولارا، بزيادة 8.9% مقارنة بالأرقام الصادرة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.