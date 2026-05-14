مونديال 2026: الإيرانيون يودعون لاعبي المنتخب.. تأشيرات دخولهم لأميركا لم تصل

ودّع الإيرانيون لاعبي المنتخب المسافرين للمشاركة في كأس العالم، وذلك في احتفال عام في ساحة الثورة وسط طهران، حيث هتفوا للاعبين وشدّوا من أزرهم، فيما أكد مسؤول إيراني أن تأشيرات سفر اللاعبين لم تصل بعد.

أقامت إيران، الأربعاء، مراسم توديع لمنتخب بلادها لكرة القدم استعدادا لمشاركته في مونديال 2026، المقرر أن تستضيفه الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وقال رئيس الاتحاد الإيراني إن تأشيرات المنتخب الوطني للسفر إلى الولايات المتحدة لم تصدر حتى الآن.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وظهر اللاعبون الذين ارتدوا بدلات رياضية حمراء وسوداء، على منصة نُصبت في ساحة الثورة وسط طهران، حيث احتشد جموع من الناس للتشجيع، وفق مقاطع فيديو بثها التلفزيون الرسمي.

كما حضر الحفل مدرب المنتخب أمير قلنويي، ورئيس الاتحاد الإيراني للعبة مهدي تاج.

وقال تاج "لاعبو المنتخب الوطني في كأس العالم سيمثلون الشعب، ومقاتلي البلاد، والقائد (المرشد الأعلى مجتبى خامنئي)، والوطن".

وأضاف "منتخبنا الوطني هو منتخب كرة قدم في زمن الحرب"، مشيرا الى أن المنتخب سيكون "ركيزة من ركائز السلطة والمقاومة" في إيران.

ولوح المشاركون في المراسم بالأعلام ورددوا هتافات وشعارات، كما حمل بعضهم لافتات وصورا للمرشد الأعلى الراحل، علي خامنئي، الذي قُتل خلال الهجمات الأميركية-الإسرائيلية على إيران.

وجاء على إحدى اللافتات التي حملها المشاركون: "من أجل دماء الشهداء، أنشدوا النشيد الوطني بثبات ومن دون تردد".

ومن المقرر أن يتخذ المنتخب الإيراني من مدينة توكسون في ولاية أريزونا مقرا له خلال النهائيات، حيث سيواجه منتخبات نيوزيلندا وبلجيكا ومصر في المجموعة السابعة.

ويفتتح الإيرانيون مشوارهم في كأس العالم بمواجهة نيوزيلندا في لوس أنجليس في 15 حزيران/ يونيو.

تأشيرات لاعبي المنتخب لم تصل بعد

نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، "إيرنا"، عن رئيس الاتحاد مهدي تاج قوله "سنعقد غدا أو بعد غد اجتماعا حاسما مع ’فيفا’ عليهم أن يعطونا ضمانات، لأن مسألة التأشيرات لم تُحل بعد".

وأضاف "لم نتلق أي كشف من الطرف الآخر حول هوية الذين مُنحت لهم التأشيرات، لم تصدر أي تأشيرات حتى الآن".

وبحسب تاج، كان من المتوقع أن يسافر اللاعبون إلى العاصمة التركية أنقرة لأخذ البصمات في إطار إجراءات الحصول على التأشيرة، مضيفا "يتعين على اللاعبين السفر إلى أنقرة لأخذ البصمات، لكننا نحاول ترتيب إجراء ذلك في أنطاليا حتى لا تكون هناك حاجة للسفر إلى أنقرة".