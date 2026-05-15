تفاعل عربي واسع ودعم متصاعد للامين جمال بعد رفعه علم فلسطين في احتفالات برشلونة

تواصل التفاعل العربي مع نجم برشلونة لامين جمال، بعد ظهوره وهو يرفع علم فلسطين خلال احتفالات الفريق بلقب الدوري الإسباني، وسط ردود فعل متباينة دوليًا.

تشهد منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام العربية تفاعلاً واسعًا مع نجم نادي برشلونة الشاب لامين جمال، بعد ظهوره وهو يرفع علم فلسطين خلال احتفالات الفريق بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكان جمال قد لوّح بعلم فلسطين خلال موكب احتفالي جاب شوارع مدينة برشلونة على متن حافلة مكشوفة، كما نشر صورة له وهو يحمل العلم عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، في خطوة لاقت تفاعلاً واسعًا بين الجماهير والمتابعين حول العالم، خصوصًا في العالم العربي.

وفي أعقاب ذلك، تصاعدت ردود الفعل داخل إسرائيل، حيث هاجم وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس اللاعب، ووجّه انتقادات إلى نادي برشلونة، مطالبًا إياه باتخاذ موقف مما وصفه بـ“التحريض”، وفق ادعائه، في تصريحات أثارت بدورها موجة واسعة من الجدل.

في المقابل، برزت موجة دعم عربية وإعلامية للاعب الشاب، إذ اعتبر ناشطون وصحفيون أن ما قام به يعكس موقفًا إنسانيًا ورمزيًا تجاه القضية الفلسطينية، مشيرين إلى أن الخطوة لاقت صدى واسعًا بين الجماهير.

كما تداول مستخدمون عبر منصات التواصل حملات دعم لجمال في عدة دول عربية، تضمنت منشورات وصورًا ورسومات جدارية أظهرت تضامنًا معه، بينها أعمال فنية نُشرت في قطاع غزة، في إشارة إلى تفاعل شعبي مع موقفه.

وتزامن الجدل مع تغطية إعلامية دولية للواقعة، حيث ركزت تقارير على الانقسام في ردود الفعل بين من اعتبر الخطوة تعبيرًا شخصيًا رمزيًا، وبين من رأى فيها موقفًا سياسيًا في سياق حساس.

ويُعد لامين جمال، البالغ من العمر 18 عامًا، من أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم الأوروبية، وقد نجح خلال فترة قصيرة مع برشلونة في تحقيق عدة ألقاب، إضافة إلى كونه أحد خريجي أكاديمية “لا ماسيا” الشهيرة.

ويأتي هذا التفاعل في وقت تشهد فيه القضية الفلسطينية حضورًا متزايدًا في النقاشات الرياضية والإعلامية الدولية، وسط تباين في المواقف الرسمية والشعبية تجاهها.