برشلونة يعلن مغادرة ليفاندوفسكي الموسم القادم

أعلن النادي الكتالوني مغادرة نجم خط الهجوم البولندي مع نهاية الموسم الجاري، بعد 4 مواسم في صفوف الفريق فاز فيها بلقب الدوري الإسباني 3 مرات، ونشر ليفاندوفسكي بدوره رسالة شكر للنادي مؤكدا رحيله.

أعلن نادي برشلونة بطل الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم، رحيل مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وكتب برشلونة عبر حسابه الرسمي على "إكس": "جاء كنجم.. ويرحل كأسطورة".

وتابع النادي متحدثا عن لاعبه ليفاندوفسكي، البالغ من العمر 37 عاما: "شكرا روبرت ليفاندوفسكي على كل هدف وكل معركة وكل لحظات سحرية في أثناء ارتداء القميص، ستبقى برشلونيا للأبد".

وبدوره كتب اللاعب رسالة وداعية عبر حسابه على "إنستغرام"، قال فيها: "لقد حان الوقت لأن أمضي.. المهمة تحققت".

وأضاف: "4 مواسم، 3 بطولات للدوري، لن أنسى الحب الذي حظيت به من المشجعين، كتالونيا لها مكان في قلبي، شكرا لجميع الذين التقيتهم خلال هذه الفترة، شكرا لابورتا، رئيس النادي، الذي سمح لي بأن أعيش أكثر الفترات المميزة في مسيرتي الاحترافية".

After four years full of challenges and hard work, it's time to move on.



I leave with the feeling that the mission is complete. 4 seasons, 3 championships.



I will never forget the love I received from the fans from my very first days.

Catalonia is my place on earth.



— Robert Lewandowski (@lewy_official) May 16, 2026

وانتقل ليفاندوفسكي إلى برشلونة قادما من بايرن ميونخ في تموز/ يوليو 2022، بعد أن لعب مع بايرن 375 مباراة سجل خلالها 344 هدفا وصنع 73 هدفا، بحسب موقع "ترانسفير ماركت" الإحصائي. كما حصد القدر الأكبر من البطولات في مسيرته مع النادي الألماني، وأبرزها دوري أبطال أوروبا.

ولعب المهاجم البولندي الدولي 191 مباراة بقميص برشلونة، وسجل خلالها 119 هدفا، وصنع 24 هدفا.

وكان عقد ليفاندوفسكي مع برشلونة ينتهي بنهاية الموسم الحالي، فيما لم يتوصل اللاعب لاتفاق بشأن تمديد عقده، وسبق أن أكدت تقارير صحافية عدة، من بينها صحيفة "ماركا"، أن إدارة النادي الإسباني لم تجر مفاوضات مع اللاعب بشأن تجديد عقده.

وارتبط اسم ليفاندوفسكي، بحسب التقارير، بالانتقال إلى الدوري السعودي، لا سيّما مع فريق الهلال الباحث عن تدعيم صفوفه بعناصر جديدة، بالإضافة لإمكانية الانتقال للدوري الأميركي أيضا.

ومن جانبه قال الألماني هانسي فليك مدرب برشلونة تعليقا على رحيل ليفاندوفسكي: "لقد كان لي الشرف العمل مع روبرت ليفاندوفسكي، فهو يبذل قصارى جهده يوميا، ليقدم أفضل أداء على أعلى مستوى".

وأضاف في تصريحات خلال مؤتمر صحافي نقله الحساب الرسمي لبرشلونة على "إكس": "إنه مثال يُحتذى به للاعبين الشباب".

وسبق أن لعب ليفاندوفسكي تحت قيادة فليك في بايرن ميونخ ثم برشلونة، حيث خاض معه 167 مباراة وسجل خلالها 143 هدفا وصنع 30 هدفا.

وخلال الموسم الحالي أصبح ليفاندوفسكي أكثر اللاعبين مشاركة تحت قيادة فليك في مسيرته التدريبية.